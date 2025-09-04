ШПАНИЈА ЕЛИМИНИСАНА СА ЕВРОБАСКЕТА, НЕЋЕ БРАНИТИ ТРОН: Славе Грци, али и Грузија са Џикићем на клупи
Актулени шампиони Европе, кошаркаши Шпаније није успели да се пласирају у осмину финала Европског првенства, пошто су у Лимасолу поражени од селекције Грчке резултатом 90:86 (31:20, 19:15, 18:28, 22:23) у последњем, петом колу групе Ц на Европском првенству.
Најефикаснији у репрезентацији Грчке био је Јанис Адетокумбо са 25 поена, 13 скокова и девет асистенција.
Тајлер Дорси је постигао 22 поена поена, Костас Слукас 12, Костас Папаниколау 11 поена.
У селекцији Шпаније истакао се Хаиме Прадиља са 14 поена, док је Марио Сент-Супери постигао 13.
Шпанија је учешће на такмичењу завршила у групној фази и неће бити у прилици да одбрани титулу првака Европе коју је освојила пре три године.
Победу Грчке над сада већ бившим европским прваком, и даље актуелним, слави и Грузија српског тренера Александра Џикића која је тако, захваљујући, по њих, повољном расплету драме у Лимасолу, задржала четврто место, испред Шпаније.
Грци иду у осмину финала са првог места и ривал у првом колу нокаут фазе биће им Израел.
Да су изгубили, пали би на четврто место и добили би далеко тежег ривала, екипу Француске (првог из групе Д). Шпанија завршава такмичење неславно, први пут већ након групне фазе, и то са само две победе у пет утакмица.
Како су играли у мечу одлуке нису ни заслужили боље...
Са 16 промашених слободних бацања више нису могли ни да очекују, а неколико пута се "фурији" нудила шанса да преокрене резултат и шокира Грке који су у великом делу меча били у вођству.
Трагичари Шпанаца су Хуанчо Ернанфомес и Санти Алдама, први због сва три промашена пенала при резултату 88:84 двадесетак секудни пре краја, а други због генерално очајне партије кроз читав меч.
Кошаркаш Мемфиса је одиграо најслабије када је било највађније - утакмицу је завршио са 12 пена али уз само два погођена шута из игре из 11 покушаја.
Грке је носио Јанис Адетокумбо, иступио је када су се шпанци примицали. У кризним моментима смао је он био у стању да донесе поене свом тиму - на крају је меч завршио са 25 поена и 14 скокова.
Тајлер Дорси је, уз Јаниса, био играч одлуке. Са пет тројки у првом полувремену "урнисао" је Шпанце, збирно дао их је шест (укупно 22 поена) и кључно је допринео да Спанулисов тим све време бдуе на резултатском одстојању од ривала.
Затајио је у наставку али је успео да постигне још једну битну тројку, да се заузда налет Шпанаца. Велики допринос победи дали су Папаниколау, и он важним хицем за три, али и непревазиђени Слукас, који је продором за 88.84 минут пре краја можда и ставио тачку на утакмицу.
Италија је раније данас у групи Ц савладала Кипар резултатом 89:54, док је Босна и Херцеговина била боља од Грузије са 84:76.