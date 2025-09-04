scattered clouds
ИТАЛИЈА РАЗБИЛА КИПАР НА ЕВРОБАСКЕТУ: Посао завршен већ у првом периоду

italija kipar
Фото: fiba.basketball

Кошаркашка репрезентација Италије победила је у Лимасолу селекцију Кипра резултатом 89:54 (24:6, 16:13, 27:24, 22:11) у последњем, петом колу групе Ц на Европском првенству.

Екипа Ђанмарка Поцека је, очекивано, имала лак посао против најслабијег тима на шампионату - већ је у првој деоници која је завршена резултатом 24:6 завршила сав посао. Кипрани су и у овом мечу, као и у свим претходним на турниру, били недорастао ривал. Поцеко је искористио меч против аутсајдера да одмори главне снаге, минутажу су добили сви играчи којима располаже и сви су се и уписали у листу стрелаца.

Најефикаснији у репрезентацији Италије били су Матео Спањоло и Симоне Фонтекио са по 13 постигнутих поена. Мухамет Дијуф је забележио 12 поена и 10 скокова, док је Данило Галинари постигао 12 поена.

У селекцији Кипра истакао се Филипос Тигкас са 15 поена, а Дарел Вилис је убацио 10.

Италија је такмичење у групној фази завршила са четири победе и једним поразом, док је Кипар последњи у групи без тријумфа. Коначан пласман биће познат након последњег меча у групи.

 

Пласман обезедио Sofascore

 

Евробаскет италија израел
