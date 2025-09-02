overcast clouds
Нови Сад
ДРАМА ПРИПАЛА ИТАЛИЈАНИМА: Шпанци попустили у финишу, Француска нанела први пораз Пољској

02.09.2025. 22:54 22:58
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
спорт
Фото: ФИБА

Кошаркаши Италије су у драматичној завршници савладали Шпанију 67:63 (10.18, 20:18, 19:11, 18:16) у четвртом колу групе Д на Европском првенству

Италијани имају скор 3-1 и обезбедили су пласман у нокаут фазу, док ће се Шпанци (2-2), који бране титулу, за пласман у осмину финала борити у последњем колу против Грчке.

Утакмица је готово целим током била на једну лопту, а на крају је смушеност у нападу Шпанаца коштала репрезентацију са Пиринејског полуострва победе. Италија није бриљирала, Симоне Фонтекио поново није имао свој дан, постигао је осам поена (2/11 из игре), али је екипа тренера Поцека остварила трећу победу на турниру.

Најефикаснији у редовима Шпаније био је Санти Алдама са 19 поена и десет скокова, пратио га је Серхио Де Лареа са 15 поена. У Италији је Мухамед Дијуф постигао 14 поена за 18 минута на паркету (6/7 из игре), двоцифрени су били још Нијанг и Рићи са по десет поена.

Италија ће имати шансу да избори и прво место у групи. У последњем колу игра са отписаним Кипром.

Кошаркаши Француске су на крилима Гершона Јабуселеа савладали репрезентацију Пољске резултатом и тако јој нанели први пораз на овогодишњем Евробаскету.

„Триколори“ су захваљујући распуцаном крилном центру дошли до треће победе резултатом 83:76, а Јабуселе је меч завршио са 36 поена (12/19 из игре).

Sofascore

Спорт клуб

Евробаскет кошарка
Спорт Кошарка
