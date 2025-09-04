БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА СЕ ПЛАСИРАЛА У НОКАУТ ФАЗУ ЕВРОБАСКЕТА: Комшије се коцкале, али савладале Грузију
Кошаркаши Босне и Херцеговине савладали су Грузију у Лимасолу (84:76) и тако обезбедили осмину финала Европског првенства.
Комшије су се коцкале у мечу последњег кола групе Ц, испустиле +15, али су у финишу одбиле налет и стигле до тријумфа.
Изабраници Адиса Бећирагића су јако добро отворили сусрет, а стечену предност нису испуштали до краја сусрета. Форсирали су тројке на почетку и то им се исплатило. Јусуф Нуркић је стигао да убаци две тројке и тако наставио серију коју је започео Кенан Камењаш. Већ на старту друге четвртине, БиХ је стигла до прве двоцифрене предности, Александар Џикић је морао да реагује и Грузини су убрзо пришли на -6. Све је то било кратког даха, пошто су босанскохерцеговачки репрезентативци поново стекли двоцифрено вођство, у једном моменту и +13.
Токо Шенгелија се мучио у првом полувремену, убацио тек два поена, уз слабе проценте шута, за разлику од Едина Атића, који је предводио БиХ са двоцифреним учинком. Адин Врабац је наставио да шутира одлично, баш као и на целом турниру, па је БиХ убрзо стекла и највећу предност (+15). Покушавао је на све начине Џикић да размрда свој тим, а најагилнији је био Мамукелашвили, на чијим крилима су истопили велику предност ривала. Придружио му се Камар Болдвин, мало се пробудио и Шенгелија, па су Грузини на почетку последњег квартала стигли до изједначења. БиХ је успела да направи серију 9:0 и тако одбије налете ривала, који до краја сусрета није успео да се консолидује и врати у игру.
Најбољи код БиХ били су Јусуф Нуркић са 15 поена и 12 скокова, Џон Роберсон је додао 15, уз пет асистенција, а Александар Лазић 13 поена.
Код Грузије, Сандро Мамукелашвили је убацио 20, уз осам скокова, Камар Болдвин је постигао 18, а Гога Битадзе 15 поена и пет скокова.