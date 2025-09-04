broken clouds
27°C
04.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1677
usd
100.53
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА СЕ ПЛАСИРАЛА У НОКАУТ ФАЗУ ЕВРОБАСКЕТА: Комшије се коцкале, али савладале Грузију

04.09.2025. 16:12 16:15
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
bih gruzija
Фото: fiba.basketball

Кошаркаши Босне и Херцеговине савладали су Грузију у Лимасолу (84:76) и тако обезбедили осмину финала Европског првенства.

Комшије су се коцкале у мечу последњег кола групе Ц, испустиле +15, али су у финишу одбиле налет и стигле до тријумфа.

Изабраници Адиса Бећирагића су јако добро отворили сусрет, а стечену предност нису испуштали до краја сусрета. Форсирали су тројке на почетку и то им се исплатило. Јусуф Нуркић је стигао да убаци две тројке и тако наставио серију коју је започео Кенан Камењаш. Већ на старту друге четвртине, БиХ је стигла до прве двоцифрене предности, Александар Џикић је морао да реагује и Грузини су убрзо пришли на -6. Све је то било кратког даха, пошто су босанскохерцеговачки репрезентативци поново стекли двоцифрено вођство, у једном моменту и +13.

Токо Шенгелија се мучио у првом полувремену, убацио тек два поена, уз слабе проценте шута, за разлику од Едина Атића, који је предводио БиХ са двоцифреним учинком. Адин Врабац је наставио да шутира одлично, баш као и на целом турниру, па је БиХ убрзо стекла и највећу предност (+15). Покушавао је на све начине Џикић да размрда свој тим, а најагилнији је био Мамукелашвили, на чијим крилима су истопили велику предност ривала. Придружио му се Камар Болдвин, мало се пробудио и Шенгелија, па су Грузини на почетку последњег квартала стигли до изједначења. БиХ је успела да направи серију 9:0 и тако одбије налете ривала, који до краја сусрета није успео да се консолидује и врати у игру.

Најбољи код БиХ били су Јусуф Нуркић са 15 поена и 12 скокова, Џон Роберсон је додао 15, уз пет асистенција, а Александар Лазић 13 поена.

Код Грузије, Сандро Мамукелашвили је убацио 20, уз осам скокова, Камар Болдвин је постигао 18, а Гога Битадзе 15 поена и пет скокова.

Пласман обезедио Sofascore

 

Евробаскет Грузија босна и херцеговина
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ИТАЛИЈА САВЛАДАЛА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ: Фонтекио нерешива енигма
bih italija

ИТАЛИЈА САВЛАДАЛА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ: Фонтекио нерешива енигма

31.08.2025. 23:14 23:16
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДОНЧИЋ ОДВЕО СЛОВЕНИЈУ У НОКАУТ ФАЗУ ЕП: Џикићева Грузија декласирала Кипар, за пролаз даље против БиХ
спорт

ДОНЧИЋ ОДВЕО СЛОВЕНИЈУ У НОКАУТ ФАЗУ ЕП: Џикићева Грузија декласирала Кипар, за пролаз даље против БиХ

02.09.2025. 19:50 19:53
Волим
0
Коментар
1
Сачувај