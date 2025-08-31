ИТАЛИЈА САВЛАДАЛА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ: Фонтекио нерешива енигма
Кошаркаши Италије славили су против БиХ (96:79) у утакмици трећег кола групе Ц на Европском првенству.
Италија је тако стигла до учинка од две победе и једног пораза, док БиХ има два пораза и једну победу.
Азури су овај добили пре свега због одличног процента шута, а за то БиХ није имала адекватан одговор.
Босна је поново кренула надахнуто и у овај меч, као што је био случај када су се у прошлом колу сусрели са Шпанијом. Лагано су стигли до предности од 6:0, па је Поцеко морао да реагује раним тајм-аутом. Али онда се разиграо најбољи играч Италијана, Симоне Фонтекио, који је брзо постигао десет поена и довео своју репрезентацију до вођства у првој деоници. На другој страни код БиХ, главну реч су водили Нуркић и Атић, који су давали енергију целом тиму, међутим ређале су се грешке за тим Адиса Бећирагића, који је после првог периода имао само један поен заостатка (22:21). У другом кварталу БиХ у већини ситуација на терену није имала стрпљења, па су поједине нападе решавали доста брзо. Да ствар буде још горе, ни тада нису били прецизни, док су Италијани потом повкукли контре, које су се завршавале или поенима или фаулом за слободна бацања. Како се Симоне Фонтекио вратио у игру, тако је Италија еспресно отишла на своју највећу предност од осам разлике (36:28). Морао је да реагује Бећирагић, па је затражио тајм-аут после којег је Босна одиграла много боље и брзо истопила велику предност Италијана. Могли су и да наставе са том серијом поена, да нису направили неке непромишљене изгбуљене лопте. У финишу првог полувремена, обе екипе су углавом погађале са линије слободних бацања. Где је Италија имала само четири поена вишка. (44:40)
На старту трећег квартала, Ђанмарко Поцеко је искључен са утакмице, добио је своју другу техничку грешку и морао је да до краја утакмице буде ван терена. БиХ је одиграла одлично управо тај период игре, где су успели да после поена Атића и Роберсона дошли до три поена вишка. (49:46).Али као што је био случај на утакмици са Србијом , тако су и сада Италијани заиграли доста боље, од када је Поцеко био ван терена. Појавио се Спису и после његових поена и тројки, Италијани су стигли по први пут до предности од десет поена предности. (56:46). Имала је Италија сигурну преднсот после трећег периода, док су у истом ритму наставили и у четвртом кварталу. Опет је главу реч водио Марко Спису, који је у кратком периоду погодио две тројке, што је утицало на игру БиХ, која се ослонила у главном на Јусуфа Нуркића. Центар Јуте је био двоцифрен, ако се само погледају поени у четвртој четвтини. На мање од шест минута до краја БиХ је преполовила предност Италијана и стигла до седам поена заостатка. Али су Италијани одбили овај налет БиХ, поенима Томпсона и Фонтекиа, па су на мало мање три минута до краја имали десет поена предности (87:77). Онда је стигла и тројка Пајоле, после које је и било јасно ко ће бити победник овог меча.
Симоне Фонтекио је одиграо своју најбољу утакмицу на Евробаскету, где је убацио 39 поена уз 7/10 за три и осам скокова. Двоцифрени су били још и Даријус Томпсом са 14 поена, колико је имао и Марко Спису. Код БиХ најефикаснији је био Јусуф Нуркић са 21. поеном и десет скокова. Роберсон је уписао 13 поена, један мање у забележио Амар Алибеговић, докје Един Атић утакмицу окончао са десет поена.
БиХ у наредном колу игра против Грчке, док Италију очекује дуел са Шпанијом.