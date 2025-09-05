overcast clouds
ФИБА ОБЈАВИЛА НОВИ ПОРЕДАК: Србија више није фаворит за злато на Евробаскету!

05.09.2025. 12:12
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
srbija
Фото: fiba.basketball

Светска кошаркашка федерација (ФИБА) објавила је нови поредак фаворита пред нокаут фазу Евробаскета.

У Топ 10 само једна репрезентација није променила своје место. Реч је о екипи Грчке, која је остала четврти фаворит за злато.

Србија, која је на старту била прва, је назадовала за две позиције. Упркос четири победе из пет мечева у групној фази, наш тим је поразом од Турске у Риги изгубио лидерску позицију.

Управо је екипа Ергина Атамана направила један од највећих скокова, уједно заобишавши "орлове". Напредовали су Турци за четири места, све до другог, односно одмах иза Немачке која је сада прва.

Шпанија на 17. месту на Европском првенству, Црна Гора 20.

Кошаркаши Шпаније су званично на 17. месту на Европском првенству, а Црна Гора је на 20. позицији, саопштила је Светска кошаркашка федерација (ФИБА). 

Пошто нема разигравања за позиције од 17. до 24. места, ФИБА је саопштила како изгледа коначан пласман репрезентација које су елиминисане после групне фазе. 

Шпанија је на 17. месту, Белгија 18, Естонија 19, Црна Гора 20, Велика Британија 21, Исланд 22, Чешка 23, а Кипар је последњи, на 24. позицији.

"Панцери" су у групи убележили свих пет победа и на тај начин стигли до пол-позиције. Првобитно су били други одмах иза Србије.

Највећи скок, те заправо улазак у Топ 10, је направила Пољска која је аванзовала за чак шест позиција. Од екипа које пред старт ЕП нису биле у елитном друштву, ту је сада и Словенија која је постављена за 10. фаворита.

Друга фаза Евробаскета почиње већ у суботу, а отвориће је у 11 часова Турска и Шведска. Србија такође игра првог дана викенда од 20.45 против Финске.

 

 

ПОЗНАТ ЦЕО КОСТУР ДАЉЕГ НАДМЕТАЊА НА ЕВРОБАСКЕТУ: Србију чека пакао до краја!
srbija

ПОЗНАТ ЦЕО КОСТУР ДАЉЕГ НАДМЕТАЊА НА ЕВРОБАСКЕТУ: Србију чека пакао до краја!

04.09.2025. 23:05
ПЕШИЋ НАКОН ПРВОГ ПОРАЗА: Детаљи пресудили, морамо да се прилагодимо суђењу
спорт

ПЕШИЋ НАКОН ПРВОГ ПОРАЗА: Детаљи пресудили, морамо да се прилагодимо суђењу

03.09.2025. 23:06
ПОЗНАТО КАД СРБИЈА ИГРА С ФИНСКОМ: „Орлови" у овом термину почињу борбу за четвртфинале Евробаскета
спорт

ПОЗНАТО КАД СРБИЈА ИГРА С ФИНСКОМ: „Орлови“ у овом термину почињу борбу за четвртфинале Евробаскета

03.09.2025. 23:17
БОЛАН ПОРАЗ КОШАРКАША Србија поклекла у завршници
спорт

БОЛАН ПОРАЗ КОШАРКАША Србија поклекла у завршници

Србија је поражена од Турске 95:90 у 5. колу Европског првенства и у осмини финала играће против Финске.
03.09.2025. 21:13
