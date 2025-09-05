broken clouds
КАД ШЕНГУН ПРАВИ ДВОКОРАК Нова крађа "Орлова" против Турске?! Као и 2010. године! (ВИДЕО)

05.09.2025. 16:41 16:50
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Курир
Кошаркашки Савез Србије
Фото: Кошаркашки Савез Србије

Да ли је Алперен Шенгун направио кораке у овој ситуацији?

Кошаркашка репрезентација Србије изгубила је последњи меч групне фазе Еуробаскета од Турске (95:90), те је упала у далеко тежи костур на путу ка финалу.

"Орлови" су одиграли квалитетан меч, али нису имали решења за Алперена Шенгуна који је погађао одакле је стигао и донео победу Турској.

Ипак, на друштвеним мрежама појавила се једна спорна ситуација у којој се нашао управо Шенгун. Најбољи играч Турске добио је једну лопту, кренуо ка кошу Србије и лагано погодио, али је утисак да је том приликом направио више од дозвољених два корака...

Вања Маринковић је одмах реаговао код судија које су остале неме као у чувеном мечу против Турске 2010. године када је Керем Тунчери изашао у аут, али су га арбитри пустили да настави акцију.

И тада, а и сада, епилог је био исти - победа селекције Турске!

Погледајте како је изгледала ситуација у којој се нашао Алперен Шенгун:

Kurir.rs

кошаркаши србије Евробаскет
Извор:
Дневник/Курир
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
