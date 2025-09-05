КАД ШЕНГУН ПРАВИ ДВОКОРАК Нова крађа "Орлова" против Турске?! Као и 2010. године! (ВИДЕО)
Да ли је Алперен Шенгун направио кораке у овој ситуацији?
Кошаркашка репрезентација Србије изгубила је последњи меч групне фазе Еуробаскета од Турске (95:90), те је упала у далеко тежи костур на путу ка финалу.
"Орлови" су одиграли квалитетан меч, али нису имали решења за Алперена Шенгуна који је погађао одакле је стигао и донео победу Турској.
Ипак, на друштвеним мрежама појавила се једна спорна ситуација у којој се нашао управо Шенгун. Најбољи играч Турске добио је једну лопту, кренуо ка кошу Србије и лагано погодио, али је утисак да је том приликом направио више од дозвољених два корака...
Вања Маринковић је одмах реаговао код судија које су остале неме као у чувеном мечу против Турске 2010. године када је Керем Тунчери изашао у аут, али су га арбитри пустили да настави акцију.
И тада, а и сада, епилог је био исти - победа селекције Турске!
Погледајте како је изгледала ситуација у којој се нашао Алперен Шенгун:
Kurir.rs