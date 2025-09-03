overcast clouds
НЕЗАУСТАВЉИВИ НЕМЦИ: Декласирали Финску за прво место у групи, с Португалом у четвртфиналу ЕП

03.09.2025. 21:57 21:59
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ФИБА

Кошаркаши Немачке декласирали су Финску резултатом 91:61 и тако обезбедили прво место у Групи Б на Европском првенству.

Тако ће у четвртфиналу играти против Португала. 

Немачка је окончала такмичење по групама са свих пет победа, док је Финска остварила три победе и два пораза, па је завршила као трећа у групи иза Литваније. Финска ће тако у осмини финала играти против пораженог из меча Србија - Турска, док ће десеткована повредама Литванија на Летонију. 

Франц Вагнер је био најефикаснији у Немачкој са 23 поена, Денис Шредер је дао 16, Јоханес Тиман 12, Тристан да Силва 11, а Ајзак Бонга седам. 

Оливије Нкамуа са 16 и Лаури Марканен са 11 поена су били једини двоцифрени у Финској. 

Евробаскет кошарка
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
