НЕЗАУСТАВЉИВИ НЕМЦИ: Декласирали Финску за прво место у групи, с Португалом у четвртфиналу ЕП
03.09.2025. 21:57 21:59
Кошаркаши Немачке декласирали су Финску резултатом 91:61 и тако обезбедили прво место у Групи Б на Европском првенству.
Тако ће у четвртфиналу играти против Португала.
Немачка је окончала такмичење по групама са свих пет победа, док је Финска остварила три победе и два пораза, па је завршила као трећа у групи иза Литваније. Финска ће тако у осмини финала играти против пораженог из меча Србија - Турска, док ће десеткована повредама Литванија на Летонију.
Франц Вагнер је био најефикаснији у Немачкој са 23 поена, Денис Шредер је дао 16, Јоханес Тиман 12, Тристан да Силва 11, а Ајзак Бонга седам.
Оливије Нкамуа са 16 и Лаури Марканен са 11 поена су били једини двоцифрени у Финској.
