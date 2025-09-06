overcast clouds
ДРАМА ПРЕД МЕЧ СРБИЈА-ФИНСКА НА ЕУРОБАСКЕТУ Стигла дојава о бомби, полиција реаговала ДА ЛИ ЋЕ СЕ МЕЧ НАСТАВИТИ

06.09.2025. 20:20 20:27
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Фото: pixabay.com

Кошаркашка репрезентација Србије пред собом има меч осмине финала на Еуробаскету у којем ће играти у Риги против Финске, али се догодио и један немили догађај у сусрет овом мечу.

Наиме, стигла је дојава о бомби у Арени где треба да се одржи утакмица, због чега је уследило и ванредно стање.

Дошло се до нокаут фазе на Еуробаскету, сада се све утакмице играју у Летонији и током дана је виђено чак три утакмице. Прво је славила Турска против Шведске, онда је Немачка добила Португалију, да би у последњем мечу за сада и Литванија победила Летонију.

Следећи меч је утакмица наше селекције, али се догодио прави хорор испред дворане. Полиција је добила дојаву о бомби, тачније сумњивом пакету, те су морали да пажљиво приступе провери истог.

Због тога је затворен део између медија центра и дворане, али и читава улица.

Чак је издато и званично саопштење.

- Полиција је блокирала улицу. Ситуација би могла да потраје 20 минута. Извињавамо се због непријатности и захваљујемо се на разумевању, безбедност је на првом месту.

Спорт Кошарка
