Нема места за грешке
БИТИ, ИЛИ НЕ БИТИ: Кошаркаши Србије вечерас против Финске – улог је четвртфинале Евробаскета (20.45)
Кошаркаши Србије вечерас (субота) у 20.45 часова играју против Финске осмину финала Европског првенства у Риги.
Екипа Светислава Пешића имала је два дана одмора након завршетка групне фазе такмичења, коју је окончала први поразом на шампионату, од Турске. Са друге позиције, скором 4-1 је Србија прошла у нокаут фазу, где ће јој ривал бити Финци.
– Спремили смо се добро, тренинг који смо сада управо завршили је стварно био на високом нивоу. Припремали смо тактику за Финце, који доста трче, шутирају за три поена и базирају игру око Лаурија Марканена. Немају унутрашњу игру, што је можда за нас, да кажемо атипично. Играли смо и неке утакмице у квалификацијама са њима. Ова екипа - осим Марканена због НБА - игра дуго заједно и добро знају шта хоће и шта раде, имали смо два дана, добро смо се одморили и припремили, са нестрпљењем ишчекујемо меч – рекао је капитен Србије Стефан Јовић.
Осмина финала
Субота
Турска – Шведска (11)
Немачка – Португалија (14.15)
Литванија – Летонија (17.30)
Србија – Финска (20.45)
Недеља
Пољска – БиХ (11)
Француска – Грузија (14.15)
Италија – Словенија (17.30)
Грчка – Израел (20.45)