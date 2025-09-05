scattered clouds
Нема места за грешке

БИТИ, ИЛИ НЕ БИТИ: Кошаркаши Србије вечерас против Финске – улог је четвртфинале Евробаскета (20.45)

06.09.2025. 07:00 07:00
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: ФИБА

Кошаркаши Србије вечерас (субота) у 20.45 часова играју против Финске осмину финала Европског првенства у Риги.

Екипа Светислава Пешића имала је два дана одмора након завршетка групне фазе такмичења, коју је окончала први поразом на шампионату, од Турске. Са друге позиције, скором 4-1 је Србија прошла у нокаут фазу, где ће јој ривал бити Финци. 

– Спремили смо се добро, тренинг који смо сада управо завршили је стварно био на високом нивоу. Припремали смо тактику за Финце, који доста трче, шутирају за три поена и базирају игру око Лаурија Марканена. Немају унутрашњу игру, што је можда за нас, да кажемо атипично. Играли смо и неке утакмице у квалификацијама са њима. Ова екипа - осим Марканена због НБА - игра дуго заједно и добро знају шта хоће и шта раде, имали смо два дана, добро смо се одморили и припремили, са нестрпљењем ишчекујемо меч – рекао је капитен Србије Стефан Јовић.

Осмина финала 

Субота

Турска – Шведска (11) 

Немачка – Португалија (14.15) 

Литванија – Летонија (17.30) 

Србија – Финска (20.45) 

Недеља

Пољска – БиХ (11) 

Француска – Грузија (14.15) 

Италија – Словенија (17.30) 

Грчка – Израел (20.45) 

Евробаскет кошарка кошаркашка репрезентација србије
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
