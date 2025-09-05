overcast clouds
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
ВЕСТ КОЈА РАДУЈЕ ПРЕД ФИНСКУ: Добар тренинг Србије, Пешићеви пулени се одморили за осмину финала

05.09.2025. 20:50 20:51
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
спорт
Фото: Кошаркашки савез Србије

Кошаркаши Србије у суботу у 20.45 часова играју против Финске у осмини финала Европског првенства у Риги.

Имали су пехова „орлови“ у досадашњем току шампионата, а све је почело повредом задње ложе капитена Богдана Богдановића, који је након две утакмице завршио са првенством. 

Дуел с Турском пропустио је Тристан Вукчевић због истог проблема, а друго полувреме тог дуела није одиграо Алекса Аврамовић због бола у десном стопалу. 

Међутим, дан пред дуел, добре вести за наш тим и велики број навијача. 

Селектор Светислав Пешић имао је свих 11 играча на располагању на вечерњем тренингу.  

Алекса Аврамовић и Тристан Вукчевић се осећају добро и у прилици су да помогну тиму.

Обојица су одрадили тренинг у хали „Олимпијског спортског центра“ у Риги, дворане у непосредној близини „Шаоми арене“, места где се играју утакмице.

О томе да је тренинг Србије прошао добро сведоче и речи капитена Стефана Јовића.

– Тренинг који смо малочас завршили је стварно био на високом нивоу. Имали смо два дана, добро смо се одморили – рекао је капитен Стефан Јовић. 

 

Спорт клуб 

 

Евробаскет кошарка
Спорт Кошарка
