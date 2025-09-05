ВЕСТ КОЈА РАДУЈЕ ПРЕД ФИНСКУ: Добар тренинг Србије, Пешићеви пулени се одморили за осмину финала
Кошаркаши Србије у суботу у 20.45 часова играју против Финске у осмини финала Европског првенства у Риги.
Имали су пехова „орлови“ у досадашњем току шампионата, а све је почело повредом задње ложе капитена Богдана Богдановића, који је након две утакмице завршио са првенством.
Дуел с Турском пропустио је Тристан Вукчевић због истог проблема, а друго полувреме тог дуела није одиграо Алекса Аврамовић због бола у десном стопалу.
Међутим, дан пред дуел, добре вести за наш тим и велики број навијача.
Селектор Светислав Пешић имао је свих 11 играча на располагању на вечерњем тренингу.
Алекса Аврамовић и Тристан Вукчевић се осећају добро и у прилици су да помогну тиму.
Обојица су одрадили тренинг у хали „Олимпијског спортског центра“ у Риги, дворане у непосредној близини „Шаоми арене“, места где се играју утакмице.
О томе да је тренинг Србије прошао добро сведоче и речи капитена Стефана Јовића.
– Тренинг који смо малочас завршили је стварно био на високом нивоу. Имали смо два дана, добро смо се одморили – рекао је капитен Стефан Јовић.