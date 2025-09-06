ЛИТВАНЦИ У ЧЕТВРТФИНАЛУ ЕВРОБАСКЕТА: Летонци се опростили у сузама
Кошаркаши Литваније пласирали су се у четвртфинале Европског првенства. Они су у балтичком дербију савладали на гостујућем терену репрезентацију Летоније са (88:79).
Код победничког тима, утакмицу сезоне је одиграо Арнас Величка, који је на овом мечу имао дабл-дабл учинак са 21. поеном и 12 асистенција. Азулас Тубелис је такође одиграо сјајан меч са 18 поена, колико је имао и Сирвидис. Летонија је имала Кристапса Порзингиса који је ето ову последњу утакмицу на овогодишњем Евробаскету одиграо најбоље, убацио је 34 поена и 19 скокова, а сем њега двоцифрен је био само Рихард Ломаш са 21. поеном. Лошу партиу пружио је Давис Бертанс, који је на целом мечу убацио свега три поена.
Литванија ће тако у наредној фази првенства играти против бољег из меча Грчке и Израела.
Прваци Европе из 2003. године су тако надмашили учинак са прошлог Евробаскета, где су елиминисани у осмини финала од Шпаније.
Тројкама на обе стране је почео овај сусрет. Мало бољи старт су имали Литванци, који су стигли до ране предност од (5:0), Летонија у премијерним нападима није могла ни да види кош, због сјајне одбране Литваније, која је поенима са дистанца Арнаса Величке успела да се одлепи. Међутим ту неку нервозу са старта меча је разбио Кристапс Порзингис, који је утакмицу отворио са тројком са велике удаљености, потом је наставио у истом смеру Рихард Ломаш, па је одмах и атмосфера у дворани била другачија. Литванци нису могли да промаше за три у првих пет минута сусрета, Литванци су направили и прву неспортску личну грешку, али Летонија није могла да искористи те неке празне минуте у игри Литваније. Литванија је после поена Сирвидиса, који се такође укључио у игру, први пут стигла и до двоцифене предности са којом су отишли на одмор после прве деонице. (28:18). Колико је Летонија одиграла слабу четвртину, говори податак да се само три играча уписало у листу стрелаца.
Куртинаитис је на старту другог периода мало промешао карте и извео петорку без изразитог плејмејкера. То је више одговарало репрезентацији Летоније, која је други период одговрила са серијом 6:0 и брзо истопила предност Литванца на (30:26). Успео је Валанчунас да заустави ову серију Летоније и одржи два поседа предности за свој тим. Литванија је успела да се консолидује негде на половини другог периода, где су се тешко постизали поени, што је наравно одговарало екипи Римаса Куртинаитиса, која је одржавала какву такву предност. Како се полувреме приближавало крају, тако је Литванија долазила све лакше до поена, да би на два минута до краја другог периода, после тројке Тубелиса, дошла до шест разлике (41:35). Једноставно Летонију су скупо коштали промашени пенали и то Порзингиса највише. Почели су у завршници првог полувремена Литванци да погађају и за три, па су тако после погодака Тубелиса и Сирвидиса, дођу до највеће предност у досадашњем току меча (47:35). Давис Бертанс неће по добром памтити ово полувреме, где није упутио ниједан шут ка кошу. Литванци су на крају на велики одмор отишли са убедљивим вођством (47:37)
Почетак треће четвртине није био лош за Литванце, као што је био случај са другим кварталом. Очекивао се много јачи одговор Летоније, али никако нису успели да заиграју у мало јачем ритму, да уведу Литванце у свој начин игре. Није разлика падала испод осам, колико је било најмање у овом периоду. Јонас Валанчуас се највише укључио у игру у трећем кварталу, када је успео да доста намучи своје чуваре испод коша и допринесе поенима и са линије пенала. Са друге стране Летонија је погађа углавном са линије поенала и то Кристапса Порзинигиса, остали нису били од користи. Жагарс је покушавао све, али није успео да дође до каквог таквог ритма. Тако је предност Литваније и на уласку у последњи период била двоцифрена. (68:57). Летонци су у последњем периоду морали да крену на све или ништа. Све се углавном сводило на неки индивидуални учинак, Жагарса, Ломаша и наравно Порзингиса, који је једини био расположен на овом мечу, па ту се може и тражити разлог овог пораза. Констатно када су могли да мало убрзају, уследила је нека грешка која је утицала на расположење код екипе и на самопоуздање. Неки трачак наде је дао Давис Бертанс који је погодио прву своју тројку и прве поене на мечу. После ових поена Летонија је била најближа Литванији. (76:69). Али та неконстантност Летоније, коштала их је бољег резултата на овом мечу. Једноставно све у овом периоду ишло је на руку Литваније. Летонцима је наду дао Ломаш, који је у последњем минуту постигао две тројке и спустио предност Литваније на пет разлике. (82:77). Летонци су били превише нервозни, чак је досуђена и неспортска лична грешка за Ломаша, Порзингис и Давис Бертанс су завршили утакмицу због пет фаула. И Литванија је успела да приведе ову утакмицу крају и упише велику победу.