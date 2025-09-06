СВЕТИСЛАВ ПЕШИЋ ПОСЛЕ ШОКАНТНОГ ПОРАЗА ОД ФИНСКЕ: "Нисмо пронашли решење за њихов офанзивни скок, нисмо били физички на нивоу и фалило нам је доста ствари, а и ушао нам је вирус у екипу!"
Светислав Пешић, селектор кошаркаша Србије, обратио се на конференцији за медије после неочекиване елиминације нашег тима са Европског првенства.
Србија је доживела пораз у осмини финала против Финске (92:86) у Риги, иако је пре старта турнира била фаворит за злато.
"Као прво честитам Финској, одиграли су одличну утакмицу и заслужили су да победе вечерас и ако неко мисли да смо ми као кошаркашка репрезензација Србије потценили Финску, нисмо, знали смо пре утакмице какав тим је Финска и како играју и како шутирају, хватају скокове, најбољи су на турниру по томе са 16 по утакмици. Вечерас су имали 20 скокова у нападу и због тога не сме да се мисли о њима као противнику који се потцењује. Нисмо нашли решење за њих. Скок је веома важан јер смо изгубили од Финаца који су шутирали 41 одсто. Дали су 92 поена. То је дефинитивно показатељ колико је одбрана важна и како нисмо пронашли решење за офанзивни скок и то је њима дало поверење и дали су тројке после офанзивног скока па је то резултат утакмице вечерас", рекао је Пешић у уводној речи.
Шта је рекао играчима после меча?
"Ништа. Шта мислите да треба да кажем? Утакмица је готова и не причамо о утакмици до сутра", кратко је одговорио наш селектор.
Пешић тврди да узрок пораза није лоша атмосфера у нашем националном табору, те да је истакла агресивност.
Уједно, отркио је да су играчи имали проблеме са повредама, али и да се међу њима јавио вирус.
"Нисмо ми добијали утакмице на атмосферу. Ми нисмо добијали утакмице и правили медаље на атмосферу, утакмице се добијају на квалитет и знање и није се десило нешто што се иначе не дешава. Ми смо имали... Можемо да тражимо оправдања и реална ситуација је таква да у оваквој утакмици на оваквом турниру мораш да будеш физички припремљен и мислим да ми нисмо били на том нивоу и да нам је фалило доста ствари. Неколико играча је било под вирусом. Вирус у смислу да су болесни и Јовић је имао проблем и није тренирао уопште осим данас пре подне и то су ствари које нису за орпавдање, не тражимо ми оправдање, а са оваквом екипом и на оваквом турниру треба да екипа осети контакт и да су присутни на терену и не може се рећи да играчи нису дали оно што могиу да дају, увек може боље и није се десило. Они су дизали своје самопоуздање и нас сви гледају као апсолутног фаворита, додатна мотивација и додатно све што може да доведе до овакве ситуације да можеш да шутираш да погодиш против фаворита, па ти скине лопту са главе и примиш тројку, То су познати случајеви и познате утакмице. Ако Србија изгуби од Финске онда се сви питају како може да се деси, али ево, дешава се и то", објашњава Пешић.
Дефанзива је била заштитни знак репрезентације, а дешавало се да и не улазимо у бонус, да ли је недостатак жеље и агресивности утицао на утакмицу?
"Јесте. Тачно је и требало је да будемо агресивнији и да будемо бољи у 1 на 1 игри и тимска одбрана ми смо имали неке добре моменте у неким утакмицама где смо одбраном дизали наше самопоуздање, видели сте како је било тешко вечерас. Поломили смо се. Ми смо дали све од себе, никада не изгубиш само због једног рзалога и увек их има више, а сада директно након утакмице овако спонтано да могу да кажем, промашивали смо шутеве и ми смо имали у другој четвртини успостављен баланс у игри и они сушутрали 1/10 за три и скупили два офанзивна скока и онда смо ми добили тај део. То је једина четвртина коју смо ми добили. То је био кључ утакмице. Нисмо то урадили и дошло је до пораза", наставља Пешић.
Да ли Пешић размишља о будућности и шта можемо да очекујемо даље?
"Ништа. Преда мном савезом и свима овде је био циљ Европско првенство и нико не размишља о томе шта ће бити после јер то није битно у овом моменту. Пажња мене и колега је била на Евробаскет да се припремимо што боље и да постигнемо што бољи резултат. Шта ће бити и како ће бити, наравно, све и победа и порази морају да се анализирају паметно, свесно, ми смо из пораза успели да нађемо решења и да будемо бољи. Нико не воли када изгуби. Ми поготово. Нама је тешко и нашим навијачима је још теже јер су превелика била очекивања, да ли су она била реална с обзуром на нашу ситуацију то уопште није питанеј. Ми постављамо високе циљеве, некада са и некада без аргумената. Покушај да направимо бољи резултат и наишли смо на фантастичну екипу која је играла одлично и пре свега тимски, никоме овде није падало на памет да потцењује Финску и ми овде никога нисмо потценили и ми смо се баш добро припремили и некада добра припрема не донесе резултате. Фокус је био на сто одсто. Сви су били фокусирани на ову утакмицу, нисмо искористили своју шансу", закључио је Пешић.