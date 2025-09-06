broken clouds
(ВИДЕО) СРБИЈИ ИСКЉУЧИЛИ ХИМНУ: Орила се арена у Риги

06.09.2025. 21:25 21:28
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
srbija1
Фото: fiba.basketball

Велики пропуст организатора у Риги догодио се пред меч осмине финала Евробаскета између Србије и Финске.

Током интонирања химне Србије "Боже правде", напрасно је искључен тон из са зада непознатих разлога. Највероватније техничке природе.

То није спречило да све окупљене присталице националног тима да је здушно отпевају. Може се слободно рећи да је "Рига арена" одзвањала у тим тренуцима.

Био је то свакако мотив више за српске кошаркаше, да оправдају очекивања нације и обезбеде пласман међу осам најбољих тимова.

 

 

