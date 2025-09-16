clear sky
ПУДАРСКИ ДАНИ У ИРИГУ Свећано отварање 33. издања ове традиционалне манифестације заказано је за четвртак

16.09.2025. 11:01 11:13
Пише:
Силвиа Ковач
Извор:
Дневник
ириг
Фото: "Пударски дани Ириг"

Манифестација посвећена чуварима винограда – пударима, виноградарству и богатом наслеђу Срема, Пударски дани, по 33. пут биће свечано отворена у четвртак, 18. септембра, у 18 сати, у дворишту школског ресторана ССШ „Борислав Михајловић Михиз“ у Иригу.

Како су најавили организатори, Општина Ириг и Друштво „Ирижана“, осим богатог музичког и културног садржаја, добар део манифестације биће у знаку такмичења којима се слави умеће виноградара, казанаџија и мајстора паприкаша. 

У петак  у 14 сати, биће организована изложба паса „Дете и пас”, следи  Фрушкогорски сајам вина „Пударев избор” и дефиле фењера од бундева, маскенбал и дечја представа. Током вечери посетиоце очекују музички наступи. 

У суботу програм почиње од јутра турниром у малом фудбалу за децу и кувањем пударског паприкаша, док се Фрушкогорски сајам вина „Пударев избор” наставља од 10 часова. Следи гађање из праћке, музички програм и додела награда. 

Предаја узорака вина и ракије обављаће се сваког дана од 7 до 15 часова до 18. септембра, у згради Општине Ириг.

 

ириг
Војводина Срем
