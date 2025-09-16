clear sky
ДОМИНАЦИЈА КЕНИЈКЕ НА СП: Кипјегон до хет-трика, кикс троструког светског првака на 110 препоне

16.09.2025. 15:46 15:47
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Abbie Parr

Кенијска атлетичарка Фејт Кипјегон освојила је златну медаљу у трци на 1.500 метара на Светском првенству у Токију.

Кипјегон је 1.500 метара истрчала за три минута, 52 секунде и 15 стотинки и тако одбранила титулу шампионке света и узела трећу заредом. 

Доркус Евои из Кеније заузела је друго место (3:54.92), док је бронза припала Аустралијанки Џесики Хол (3:55.16).

У трци на 110 препоне, Американац Грент Холовеј, олимпијски и светски првак, кикснуо је у полуфиналу завршивши тек шести. Није ушао у финале и остао је без прилике да узме четврто узастопно злато. 

То је искористио његов сународник Кордел Тинч који га је наследио на трону. Победио је у финалу и једини је ишао испод 13 секунди – 12,99. Сребро је припало Јамајчанину Орланду Бенету (13,08 секунди), а бронза још једном атлетичару с тог острва Тајлеру Мејсону (13,12). Обојица су трчали личне рекорде. 

У бацању кладива првак света је постао Канађанин Итан Кацберг остваривши рекорд шампионата од 84,70 м. Немац Мерил Хумел је вицешампион личним рекордом 82,77 м, а бронза је припала Мађару Бенцеу Халасу (82,69). 

сп у атлетици
Спорт Остали спортови
