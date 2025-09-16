Од 18. до 21. септембра ВРШАЦ ЗОВЕ Богат програм 67. Грожђебала! БИЋЕ ВИНА, ГРОЖЂА, КАРНЕВАЛА И МАСКИ, али и екологије и хуманости
ВРШАЦ: Највећа вршачка манифестација доноси богат програм, нови Вински трг, хуманитарну акцију и карневал уз шарене маске и мирис грожђа.
67. Дани бербе грожђа у Вршцу одржаће се од 18. до 21. септембра, уз богат забавни и културно-уметнички програм и бројне новитете.
Једна од највећих атракција биће Вински трг, који ће први пут бити постављен на Тргу победе, поред Градске куће. На једном месту представиће се локалне вршачке винарије, а посетиоци ће имати прилику да дегустирају њихова вина.
Ово је начин да оживимо дух Грожђебала, чија су суштина вино и грожђе. Реч је о потпуно новом амбијенту за све посетиоце, истакла је градоначелница Вршца Драгана Митровић.
Људи ће моћи да пробају вина из нашег краја и околине, али и да уживају у квалитетној храни – додао је директор Туристичке организације Вршца Александар Даскалов.
Овогодишњи Грожђебал има и хуманитарни карактер. Град Вршац, у сарадњи са Туристичком организацијом и фондацијама, покренуо је акцију прикупљања средстава за помоћ породицама чија је имовина оштећена у недавним пожарима. У плану је да део буџета манифестације буде усмерен на израду елабората за обнову шума на Вршачком брегу.
Позивамо све суграђане и госте Грожђебала да заједно помогнемо породицама које су претрпеле материјалну штету, нагласила је градоначелница Митровић за РТВ.
Манифестација почиње 18. септембра програмом „У сусрет Грожђебалу“ на видиковцу код Мале цркве, где посетиоце очекује дружење уз вино, тамбураше и традиционално печење кобасица на ватри. Свечано отварање заказано је за 19. септембар на централном градском тргу, а током наредних дана публику ће забављати Јована Пајић, Ивана Селаков, Андријана Чекић и други извођачи.
Програм ће обогатити и дечији маскенбал, Грожђебалске уличне трке, као и по први пут Еколошко-едукативни караван – радионица намењена деци и родитељима, са циљем подизања свести о значају заштите животне средине.
У недељу, тачно у подне, одржаће се велики Вршачки карневал. Након тога, вршачки пилоти традиционално ће прелетети изнад града и из авиона засути публику пакетићима грожђа.