ПОЧИЊЕ КАРЛОВАЧКА БЕРБА ГРОЖЂА „Кад је бал - нек је Грожђебал!” НАСТУПАЈУ ЉУБИЦА ВРАНЕШ, ДРАГОЉУБ БАЈИЋ И „ФЕНЕЧКИ БИСЕРИ“
Традиционална, тродневна светковина у част грожђа и вина „Карловачка берба грожђа“ под слоганом „Кад је бал – нек је Грожђебал!“ почиње данас у Сремским Карловцима, а завршава се у недељу, 14. септембра.
Организатор, карловачка општина, припремила је богат програм током ког ће дегустација фрушкогорских вина, имати посебно место.
У забавном делу програма данас је на репертоару концерт Љубице Вранеш и Драгољуба Бајића, а после свечаног отварања и доделе признања најуспешнијем винару, следи наступ групе „Фенечки бисери“.
Како саопштавају организатори, субота је посвећена великану Душку Трифуновићу, јер је на сутрашњи дан, 13. септембра, рођен. Песме које је Душко Трифуновић писао биће део репертоара Алена Исламовића који пева сутра у првом делу програма, а потом следи наступ Аце Пејовића. Трећег дана, у недељу публику очекује симфонијски спектакл и концерт Пеђе Јовановића.
Потпуна обустава саобраћаја у делу Карловаца
Током „Карловачке бербе грожђа“ од данас у 7 сати до понедељка, 15. септембра до 9 часова, биће потпуно обустављен саобраћај у делу Улице патријарха Рајачића од броја 3 до зграде Магистрата на Тргу Бранка Радичевића. Саобраћај ће бити забрањен и у Карађорђевој од броја 3 до Трга Бранка Радичевића, као и на Тргу патријарха Бранковића почев од семафора до раскрснице Прерадовићеве и Мажуранићеве улице код основне школе. Саобраћај ће бити допуштен само возилима хитне помоћи, полиције и ватрогасних служби.
Посетиоци манифестације возила могу паркирати на великом паркингу у Улици Теодора Крачуна - преко пута Железничке станице, у Улуци Ивана Мажуранића - иза ОШ „23. октобар“ и у Дунавској улици на подручју старе плаже. Паркирање аутомобила наплаћиваће се 200 динара на дан, а аутобуса 600 динара.
Угоститељски објекти радиће дуже него иначе. Данас и сутра биће отворени до 3 сата иза поноћи, а у недељу, 14. септембра до 2 сата наредног дана.
Предвиђени су наступи културно-уметничких друштава, програми за најмлађе, од дечјих представа до спортских радионица. Биће уприличена и модна ревија „Жена, вино, памук“.
Заштитна лица „Карловачке бербе грожђа 2025“ су оперска уметница Љубица Вранеш и глумац Милан Босиљчић. Током три дана манифестације биће уприличена и промоција новог гастро-бренда „карловачке сармице“ која представља спој вина, Дунава и рибе.