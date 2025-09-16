clear sky
ЧИПОВАЊЕ И ВАКЦИНАЦИЈА ЉУБИМАЦА У АДИ Циљ је смањити популацију луталица; Ево које су казне за несавесне власнике

16.09.2025. 11:16 11:25
Пише:
Ивана Бакмаз
Извор:
Дневник
Фото: Илустрација/ Canva

Скупштина општине Ада почетком јуна донела je нову Одлуку о условима за држање и заштиту домаћих животиња, по којој су грађани дужни да своје кућне љубимце чипују и вакцинишу, тачније, сви пси старији од четири месеца морају бити чиповани и вакцинисани против беснила, најкасније до 1. јануара.

Циљ је смањити популацију паса и мачака луталица. 

–Овлашћени ветеринари обилазиће куће на територији општине Ада, и на лицу места чиповати и вакцинисати. У случају да не затекну укућане, остављаће писано обавештење о обавези власника – наводи се у општинском обавештењу. 

Уколико несавесни власници ово не прихватају биће пријављени инспекцији, па следи прекршајни поступак. 

Казне су новчане у износу од 5.000 до 50.000 динара, а контролисаће се и извођење паса на јавне површине. 

Војводина Бачка
