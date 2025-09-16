ИВАНА ШПАНОВИЋ БЕЗ ФИНАЛА НА СП: Стала у квалификацијама на дебију у троскоку
Ивана Шпановић није успела да се пласира у финале троскока на Светском првенству у Токију.
Наша атлетичарка је имала најбољи скок од 13,82 метра, што није било довољно за пролаз међу 12 најбољих и прилику да се бори за још бољи пласман.
Ивана је на првом великом такмичењу у троскоку у каријери најпре скочила 13,82 м, да би у другој серији преступила, а у последњем покушају је забележила 13,66 м.
На крају је заузела 16. место на свету. Финале је, у овом случају, било на 14,00 м, колико је остварила Туркиња Тугба Данисмаз и као 12. прошла даље.
Квалификациона норма за улазак у завршницу била је 14,35 метара, или 12 најбољих на основу резултата. Да би испунила овај задати стандард наша ведета је морала да побољша лични рекорд, који јој је 14,24 м. Међутим, ове сезоне у којој се једино и такмичила у троскоку, не у својој главној дисциплини скоку удаљ, најдаље је „летела“ до 14,15 м.
Четири троскокашице су из прве решиле питање пласмана у финале. Светска рекодерка Јулимар Рохас из Венецуеле (15,74 м) први пут се такмичила од септембра 2023. године, пошто је имала проблема с повредама. Био јој је довољан један покушај и са 14,49 м је обезбедила место међу 12 најбољих и прилику да брани светску титулу и бори се за чак пету узастопну.
Кубанка Лејанис Перез Ернандез, власница водећег резултата у свету ове сезоне, одмах је прошла у завршницу. Даљином 14,66 метара оверила је квалификациону норму и сачувала снагу за финале. Исто су учиниле и њена сународница Лиадагамис Повеа (14,44 м) и Теа Лафонд (Доминика) остварењем од 14,40 м. Ниједна атлетичарка у 2025. није скочила даље од 15 метара, па се очекује да у борби за одличје буде превазиђена та граница.
Финале је у четвртак у 13.55 часова.