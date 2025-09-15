ИВАНА ШПАНОВИЋ У УТОРАК У ТРОСКОКУ НА СП: Светска рекордерка на црти
Најбоља српска атлетичарка Ивана Шпановић такмичиће се у уторак у 12.40 часова у квалификацијама у троскоку на Светском првенству у Токију.
До пре три дана ученица Горана Обрадовића била је актуелна светска шампионка у скоку удаљ, а пошто није бранила титулу у својој главној дисциплини, на трону ју је наследила Американка Тара Дејвис-Вудхол.
Ивана ће зато покушати да се домогне финала у троскоку, у ком се надметала током целе сезоне и биће јој ово прво велико такмичење у овој скакачкој дисциплини. Квалификациона норма за улазак у завршницу је 14,35 метара, или да се међу 12 најбољих нађе на основу резултата. Наша ведета ће скакати у групи А и мораће да побољша лични рекорд ако жели да овери задати стандард за финале. За сада је Ивана најдаље троскочила 14,24 м у каријери, а ове сезоне јој је најбоље остварење 14,15 м.
На залетишту ће бити јака конкуренција предвођена светском рекордерком Јулимар Рохас. Венецуеланка је на СП у Београду 2022. поставила најбољи резултат икада у свету – 15,74 м. Међутим, Рохас ће се такмичити први пут после септембра 2023. године, због проблема са повредом. До тада је доминирала и сада брани титулу из Будимпеште 2023, која јој је била рекордна, четврта узастопна.
Ове године ниједна девојка није скочила даље од границе од 15 м. Прва на светској листи је Кубанка Лејанис Перез – Ернандез са 14,93 м. Ако се пласира у финале Ивана Шпановић ће поново на залетиште у четвртак у 13.55 часова.