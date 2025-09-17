ФРКА У ЛИТВАНИЈИ! Откривена и разбијена терористичка група, тврде да траг води ка Русији
ВИЉНУС: Литванска полиција открила је и ухапсила групу која је планирала и организовала четири терористичка напада у различитим европским земљама.
Главни осумњичени, литвански држављанин Александрас Шурановас, заједно са саучесницима, користио је услуге међународних курирских компанија ДХЛ и ДПД да пошаље четири пакета са импровизованим експлозивним направама у различите земље Европе: Немачку, Пољску, Велику Британију и Литванију, преноси литвански јавни сервис ЛРТ:
Три од четири направе су активиране, у немачком граду Лајпцигу, у Пољској и у Великој Британији, док је четврти покушај осујећен техничким проблемом, наводи се у саопштењу главног тужиоца.
Истрага је утврдила да су организацију и координацију вршили држављани Русије повезани са руским војним обавештајним службама (ГРУ). Такође је откривено да су неки чланови групе повезани са терористичким нападом у Виљнусу у мају 2024. године, када је подметнут пожар у трговачком центру ИКЕА.
У току су међународне истраге и хапшења у више земаља, укључујући Литванију, Пољску, Летонију, Естонију и друге.
Закон предвиђа казне затвора од 5 година до доживотне робије за организацију терористичке групе и до 10 година за терористичке нападе.