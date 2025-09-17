broken clouds
23°C
17.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1764
usd
98.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ФРКА У ЛИТВАНИЈИ! Откривена и разбијена терористичка група, тврде да траг води ка Русији

17.09.2025. 17:33 17:38
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

ВИЉНУС: Литванска полиција открила је и ухапсила групу која је планирала и организовала четири терористичка напада у различитим европским земљама.

Главни осумњичени, литвански држављанин Александрас Шурановас, заједно са саучесницима, користио је услуге међународних курирских компанија ДХЛ и ДПД да пошаље четири пакета са импровизованим експлозивним направама у различите земље Европе: Немачку, Пољску, Велику Британију и Литванију, преноси литвански јавни сервис ЛРТ:

Три од четири направе су активиране, у немачком граду Лајпцигу, у Пољској и у Великој Британији, док је четврти покушај осујећен техничким проблемом, наводи се у саопштењу главног тужиоца.

Истрага је утврдила да су организацију и координацију вршили држављани Русије повезани са руским војним обавештајним службама (ГРУ). Такође је откривено да су неки чланови групе повезани са терористичким нападом у Виљнусу у мају 2024. године, када је подметнут пожар у трговачком центру ИКЕА.

У току су међународне истраге и хапшења у више земаља, укључујући Литванију, Пољску, Летонију, Естонију и друге.

Закон предвиђа казне затвора од 5 година до доживотне робије за организацију терористичке групе и до 10 година за терористичке нападе.

литванија хапшење тероризам
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај