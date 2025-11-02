ЈЕЗИВ НАПАД ЖЕНЕ НА МУЖА: Зарила МУ НОЖ У ГРУДИ након свађе
02.11.2025. 23:59 00:00
Коментари (0)
Полиција је ухапсила И. Ј. (48) из Београда због сумње да је у недељу зарила супругу нож у груди!
И. Ј. је осумњичена да је у стану у Земуну, после свађе са супругом М.Ј. (51), узела нож и нанела му убодну рану у пределу груди. Повређеном је лекарска помоћ указана у КБЦ Земун где су му констатоване тешке телесне повреде.
Полиција је И.Ј. написала пријаву за наношење тешких телесних повреда након чега јој је одређен притвор до 48 сати.
Истрагу води Треће основно јавно тужилаштво у Београду.
Telegraf.rs