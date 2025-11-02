overcast clouds
ЈЕЗИВ НАПАД ЖЕНЕ НА МУЖА: Зарила МУ НОЖ У ГРУДИ након свађе

02.11.2025. 23:59 00:00
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Telegraf.rs
Фото: Dnevnik.rs

Полиција је ухапсила И. Ј. (48) из Београда због сумње да је у недељу зарила супругу нож у груди!

И. Ј. је осумњичена да је у стану у Земуну, после свађе са супругом М.Ј. (51), узела нож и нанела му убодну рану у пределу груди. Повређеном је лекарска помоћ указана у КБЦ Земун где су му констатоване тешке телесне повреде. 

Полиција је И.Ј. написала пријаву за наношење тешких телесних повреда након чега јој је одређен притвор до 48 сати.

Истрагу води Треће основно јавно тужилаштво у Београду.

Telegraf.rs

напад ножем
Извор:
Дневник/Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
