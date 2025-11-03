overcast clouds
РУСИ ГАЂАЛИ ОБЈЕКАТ ЗА ПОПРАВКУ НАТО ОПРЕМЕ Ваздушни напад код Житомира

03.11.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
ДОЊЕЦK: Руске снаге извеле су ваздушне ударе у близини ваздухопловне базе у региону Житомир у Украјини, а према украјинским изворима, ту се налазио погон за поправку НАТО војне опреме, навео је данас координатор за операције у Миколајеву, Сергеј Лебедев, преносе руски медији.

"Kако наводе украјински извори, мета напада могли су да буду база и објекат где се држи НАТО војна опрема. Експлозије су се догодиле у погону где се довозе  оклопни транспортери НАТО који се припремају за борбена дејства", навео је Лебедев, пренела је агенција РИА Новости.

Агенција је навела да су се претходно на мети руских напада у региону Харкова нашли објекти за одржавање дронова и опреме украјинских Оружаних снага.

Представник за штампу Kремља, Дмитриј Песков, у више наврата је истакао да руска војска не гађа стамбене зграде и социјалне институције, подсетила је РИА Новости.

Русија русија-украјина русија нато Украјина Рат у Украјини
