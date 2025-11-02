РЕЗУЛТАТИ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА У СЕВЕРНОЈ МАКЕДОНИЈИ: У другом кругу води ВМРО-ДПМНЕ, Ево ко води у Скопљу
СКОПЉЕ: Према прелиминарним резултатима које је данас објавила Државна изборна комисија (ДИК), након пребројаних 69,17 одсто гласова, у другом кругу локалних избора у Северној Македонији, кандидати ВМРО-ДПМНЕ воде у 21 општини.
Коалиција ВРЕДИ води у четири, СДСМ у три, Национални савез за интеграцију (НАИ) води у једној општини, исто као и ЗНАМ, преноси Нова Македонија.
Унија Рома води у Шуто Оризарију, док независни кандидат води у Струги.
ВМРО-ДПМНЕ води у следећим општинама и градовима: Град Скопље, Аеродром, Валандово, Виница, Дебарца, Демир Капија, Дојран, Долнени, Карпош, Кичево, Конче, Кочани, Крушево, Лозово, Македонски Брод, Неготино, Могила, Пробиштип, Ранковце, Росоман, Чешиново-Облешево и Чучер-Сандево.
Коалиција ВРЕДИ води у Тетову, Боговини, Брвеници и Дебру, док кандидати СДСМ имају вођство у Македонској Каменици, Зрновцу и Центру.
НАИ води у Студеничанима, а независни кандидат Менди Ћура у Струги.
Кандидат ЗНАМ води у Куманову, а Унија Рома у Шуто Оризарију.
Гласање у другом кругу локалних избора одржано је данас у 32 општине и у Граду Скопљу.
У првом кругу локалних избора, одборници су изабрани у 79 општина и за Град Скопље, а у 44 општине градоначелници су добили већину гласова и већ су им уручене одлуке о преузимању нових функција.
У општини Шуто Оризари на три бирачка места понављају се избори за чланове већа због неправилности у првом кругу локалних избора, који су у Северној Македонији одржани 19. октобра.
Орце Ђорђиевски води се 57,84 одсто гласова у другом кругу за градоначелника Скопља
Према подацима објављеним на званичном сајту Државне изборне комисије (ДИК), након обрађених 93,04 одсто гласова у другом кругу за градоначелника Града Скопља, кандидат ВМРО-ДПМНЕ и Коалиције Орце Ђорђиевски има 57,84 одсто од укупног броја гласова, док кандидат Левице, Амар Мециновић 36,11 одсто гласова.
Излазност у другом кругу за градоначелника Града Скопља износи 34,67 процената.
Од укупно 474.304 регистрованих бирача, гласало је 153.017 грађана.
У првом кругу за градоначелника Скопља гласало је 232.581 грађана, односно 49,04 одсто од укупног броја регистрованих бирача.
Ђорђиевски је у првом кругу освојио 91.663 гласа, односно 39,41 одсто гласова, док је кандидат Левице, Мециновић, добио 30.665 гласова, односно 13,18 одсто гласова.
Гласање у другом кругу локалних избора одржано је данас у 32 општине у Северној Македонији и у Граду Скопљу.