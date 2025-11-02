overcast clouds
13°C
02.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БЛОКАДЕРИ СУ ГОТОВИ, ЗАТО СУ ТАКО НАСИЛНИ И БЕСНИ Месаровић: Неће им успети да сломе нашу Србију и изазову грађански рат!

02.11.2025. 22:35 22:42
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
адријана
Фото: принтскрин инстаграм/ mesarovicadrijana

Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић изјавила је да су блокадерима пропали јучерашњи планови да изазову хаос у Новом Саду, па су вечерас наставили свој фашистички пир нападима на Ћациленд.

- Вечерас су наставили свој фашистички пир нападима на Пионирски парк-Ћациленд, који се показао као непробојна брана у одбрани наше Србије и достојанства студената и грађана који само желе нормалан живот, без блокада, бакљада, бејзбол палица... Неће им успети да сломе Ћациленд - симбол отпора! Неће им успети да сломе нашу Србију и изазову грађански рат! Неће им успети, јер је њихова једина политика политика мржње и насиља. Огроман новац је уложен у дестабилизацију наше земље. Све своје медијске полуге користе за лажи, спиновање, измишљање афера и дехуманизацију нашег председника Александра Вучића. Зверски нападају и уништавају просторије СНС-а, ваљда мисле да ће рушењем просторија да сруше нас. Србија никада неће пристати на насиље и рушење! Србија никада више неће пристати да буде уништавана, осиромашена, посрамљена.. Грађани хоће миран, норамалан у достојанствен живот и сигурну будућност за своју децу - навела је Месаровић.

Месаровић је истакла да су блокадери готови те да су зато тако насилни и бесни. 

-И неће им успети ни да нас уплаше, ни да нас поколебају у борби за нормалну, мирну и просперитетну Србију! Србија иде напред вођена нашим председником Александром Вучићем, Владом Србије и Српском напредном странком на челу са Милошем Вучевићем - поручила је Месаровић.

 

адријана месаровић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај