БЛОКАДЕРИ СУ ГОТОВИ, ЗАТО СУ ТАКО НАСИЛНИ И БЕСНИ Месаровић: Неће им успети да сломе нашу Србију и изазову грађански рат!

- Вечерас су наставили свој фашистички пир нападима на Пионирски парк-Ћациленд, који се показао као непробојна брана у одбрани наше Србије и достојанства студената и грађана који само желе нормалан живот, без блокада, бакљада, бејзбол палица... Неће им успети да сломе Ћациленд - симбол отпора! Неће им успети да сломе нашу Србију и изазову грађански рат! Неће им успети, јер је њихова једина политика политика мржње и насиља. Огроман новац је уложен у дестабилизацију наше земље. Све своје медијске полуге користе за лажи, спиновање, измишљање афера и дехуманизацију нашег председника Александра Вучића. Зверски нападају и уништавају просторије СНС-а, ваљда мисле да ће рушењем просторија да сруше нас. Србија никада неће пристати на насиље и рушење! Србија никада више неће пристати да буде уништавана, осиромашена, посрамљена.. Грађани хоће миран, норамалан у достојанствен живот и сигурну будућност за своју децу - навела је Месаровић.

Месаровић је истакла да су блокадери готови те да су зато тако насилни и бесни.

-И неће им успети ни да нас уплаше, ни да нас поколебају у борби за нормалну, мирну и просперитетну Србију! Србија иде напред вођена нашим председником Александром Вучићем, Владом Србије и Српском напредном странком на челу са Милошем Вучевићем - поручила је Месаровић.