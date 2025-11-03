overcast clouds
ПРОМЕНА ВРЕМЕНА НА ПРАГУ Данас осетан пад температуре ПЉУСКОВИ, ГРМЉАВИНА И ВЕТАР ШИРОМ ЗЕМЉЕ

03.11.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
а
Фото: Pixabay.com / Дневник.рс

У Србији ујутро и пре подне на северу и западу, а после подне и увече и у осталим крајевима наоблачење са кишом и локалним пљусковима са грмљавином, уз пад температуре, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.

Престанак падавина прво се очекује на северу и западу земље и то касније поподне и увече, а током ноћи и у централним крајевима. 

Ветар слаб и умерен, јужних смерова, ујутро и пре подне на северу и западу, а после подне и увече и у осталим крајевима у скретању на северозападни и у појачању.

Најнижа температура од четири до 14 степени, а највиша од 13 на северозападу и западу до 22 степена на југоистоку. 

И у Београду пре подне постепено наоблачење, после подне са кишом. Ветар слаб до умерен, јужни и југоисточни, од средине дана у скретању на северозападни и у појачању. Најнижа температура од 11 до 14 степени, највиша од 17 до 19 степени. 

Увече се очекује постепени престанак падавина.

Време наредних дана 

Према изгледима времена у Србији за наредних седам дана, у уторак се очекује престанак падавина уз постепено разведравање, осим на истоку и југоистоку Србије где ће се задржати променљиво облачно време. 

Од среде, јутра ће бити местимично са слабим приземним мразем и маглом, а током дана биће претежно сунчано уз максималне температуре од 14 до 19 степени.

Од петка до краја периода прогнозира се мало до умерено облачно време, а у брдско-планинским пределима уз нешто више облачности се очекује ретка (изолована) појава краткотрајне кише.

(k1info.rs)

Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
