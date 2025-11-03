ПЕНЗИОНЕРКА ОЧАЈНА - ДОБИЛА РАЧУН ЗА ВОДУ ОД 10.000 ЕВРА „Ја то нисам потрошила. Укопала сам се кад сам видела!"
Госпођи Мири (77) из околине Сесвета стигао је рачун за воду од чак 10.000 евра, а све је почело након што су радници приликом замене водомера направили грешку.
Сада се поставља питање – да ли ће заиста морати да плати толики дуг?
– Ево га, то је рачун који су ми они послали, за месец дана потрошене воде 9.844 евра. Ја то нисам потрошила, нисам! – рекла је за РТЛ Данас 77-годишња Мира Блажиновић.
Према рачуну, у само једном месецу наводно је потрошила скоро 6.000 кубика воде.
– То вам је као да сам напунила два олимпијска базена за месец дана, па је ли то нормално? Укопала сам се кад сам видела рачун, једва сам остала жива, нисам могла да верујем кад сам то отворила – прича узнемирена Мира.
Вентил остао отворен
Како објашњава, проблем је настао када су радници „Водовода и канализације“ мењали вентил у њеном дворишту.
– Ја сам само једна баба која се у то не разуме, немам појма о томе, верујем да су и друге бабе исте – каже кроз горак осмех.
Да нешто није у реду, открио је њен зет Стјепан, када је мењао славину у кухињи.
– Радник који је био задужен за замену вентила оставио га је отворен, иако је увек био затворен. Вода из градског водовода тада је отишла у локални – тврди Стјепан Блажиновић.
Госпођа Мира каже да вентиле никада није дирала.
– Кад сам видела да имам 5.000 евра потрошње, неко је требало да ме пита: „Баба, шта радиш? Пушташ ли воду у поток?“ – говори кроз сузе.
Могуће отписивање дуга
У „Загребачком холдингу“ кажу да госпођа Мира не би смела да користи два водовода, али додају да постоји могућност да јој дуг буде отписан ако пошаље званичан захтев. Ако захтев не буде прихваћен, биће приморана да се обрати суду – а то јој тешко пада.
– Сад би они мене водали по судовима, а ја шепам, имам вештачке кукове. Да сам ја потрошила, па хајде, али нисам крива – каже кроз плач.
Вода јој је, како сама каже, однела и мир и сан, а донела рачун из ноћне море који не зна како ће да реши.