КАПИТЕН СРБИЈЕ НИКОЛА ЈАКШИЋ О ЕП У БЕОГРАДУ: "Индивидуално смо најбољи на свету, али је ово екипни спорт"
Српски ватерполиста Никола Јакшић гостовао је у јутарњем програму ТВ Прва, где је говорио о предстојећем Европском првенству које ће бити организовано у Београду.
Десет година касније, српска публика ће још једном имати прилику да сведочи континенталној смотри, између 10. и 25. јануара.
"Могу да кажем колико је значајно за нас. После 10 година, то ми је био други турнир који сам одиграо за репрезентацију. Могу да кажем да ми је најдражи до сада. Да не преретерујем, ето до Париза. Много ће нам значити. Од публике, атмосфере, резултата, не бих ништа мењао", рекао је Јакшић у уводној речи и објаснио колико му значи то што ће играти пред домаћом публиком:
"Нама се већина такмичења одржава у Будимпешти. Мађарски ватерполисти имају подршку хиљада навијача, надам се да ће се и нама то сада десити".
Капитена нашег тима мучи повреда, али је уверен да ће бити спреман на време.
"Надам се да ће бити решено кроз седам дана. Имам повреду рамена од Светског првенства. Верујем да ћу бити спреман за Европско 100 одсто", оптимистичан је Јакшић.
Циљ је јасан – златна медаља.
"Као што је увек било. Мало ће звучати безвезе јер сам исто рекао пред Светско, па смо завршили четврти. И нама делује (као да четврто место није велики успех, прим. аут.). Набили смо себи сами притисак јер се игра код куће", наставља Јакшић своје излагање.
Говорио је и о ривалима у групи.
"Највећи конкурент нам је Шпанија која је светски и европски шампион. То ће бити утакмица за прво место у групи. Израел је тек ушао у фазу играња на великим такмичењима, Холандија је на добром нивоу, али није на нашем или оном на ком је Шпанија", објашњава Јакшић даље:
"Никада није било изједначеније као што је било на Олимпијади и сад ови турнири. Шпанија, Мађарска, Црна Гора, па и Француска која се дигла у последње време".
Које су предности "делфина"?
"Индивидуално смо најбоља репрезентација на свету, али ово је екипни спорт у ком ништа није индивидуално. Све је питање како ћемо се уклопити. То смо показали у Паризу, мало мање на Светском првенству", закључио је Јакшић.