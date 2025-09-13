ВАТЕРПОЛИСТИ СРБИЈЕ САЗНАЛИ РИВАЛЕ НА ЕВРОПСКОМ ПРВЕНСТВУ У БЕОГРАДУ: "Делфини" у групи Ц са Шпанијом, Холандијом и Израелом
Церемонија жреба за 37. Европско првенство у ватерполу за мушкарце - Београд 2026 одржана је у Белом двору, са почетком у 19 часова, а на тај начин обележен је и почетак одбројавања до највећег ватерполо такмичења на Старом континенту наредне године, које ће од 10. до 25. јануара окупити 16 најбољих европских репрезентација у Београдској арени, највећој дворани на Балкану.
Титулу првака Европе, браниће селекција Шпаније, која је до трона стигла на шампионату Европе у Хрватској победивши у финалу домаћина са 11:10.
Вољом жреба Србије ће играти на Европском првенству у Београду следеће године у групи Ц са Шпанијом, Холандијом и Израелом.
У групи А играће Мађарска, Црна Гора, Француска и Малта, у групи Б биће Хрватска, Грчка, Грузија и Словенија, а у групи Д Италија, Румунија, Словачка и Турска.
Срећу на жребу су делили некадашњи капитен репрезентације Србије Филип Филиповић и његов саиграч Милан Алексић.
Шампионат у главном граду Србије одржаће се у новом формату. Турнир ће почети групном фазом, са четири групе у којима ће бити по четири селекције. Свака репрезентација ће играти са сваким противником у својој групи, уз један дан одмора између утакмица. Након групне фазе, три најуспешнија тима из сваке групе иду у наредну фазу, па ће тако најбољих 12 тимова формирати две нове групе од по шест екипа – Група Е (тимови из група А и Ц) и Група Ф (тимови из група Б и Д). Сви бодови освојени током прве фазе биће пренети у другу фазу, где ће свака репрезентација играти још три утакмице са новим противницима, да би потом уследила нокаут фаза такмичења.
По два најбоља тима у обе групе играће полуфинала, док ће се остали борити за пласман од петог до 12. места. Тимови који су завршили такмичење у првој фази, бориће се, такође, између себе, за пласман од 13. до 16. места.
Током церемоније жреба јавности су се обратили Антонио Хозе Силва, председник Европске федерације водених спортова (Еуропеан Аqуатицс), Виктор Јеленић, председник Ватерполо савеза Србије. Церемонији жреба присуствоваће и бројни високи представници европског и светског ватерпола, делегације националних федерација земаља учесница, као и ватерполо легенде које су обележиле историју овог спорта.