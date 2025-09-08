„ДЕЛФИНИ“ У СУБОТУ ДОБИЈАЈУ РИВАЛЕ: Жреб за ЕП у Београду 2026. одржаће се у Белом двору
Жреб за 37. Европско првенство у ватерполу за мушкарце - Београд 2026 биће одржан у суботу, 13. септембра у 19 часова у Белом двору.
Овим догађајем се означава почетак одбројавања до највећег ватерполо такмичења на Старом континенту наредне године, које ће од 10. до 25. јануара окупити 16 најбољих европских репрезентација у Београдској арени, највећој дворани на Балкану.
На церемонији жреба ће се обратити Антонио Хозе Силва, председник Европске федерације водених спортова и Виктор Јеленић, председник Ватерполо савеза Србије. Међу званицама очекују се и бројни високи представници европског и светског ватерпола, делегације националних федерација земаља учесница, као и ватерполо легенде које су обележиле историју овог спорта.
Жреб ће бити емитован уживо на каналима Арена Премиум 5 и РТС 1, док ће гледаоци широм света моћи да га прате путем лајвстрима.
Организацијом Европског шампионата у Београду биће обележене и две велике годишњице - 20 година од Европског првенства 2006. и 10 година од незаборавног првенства 2016, када су наши “делфини” освојили злато пред домаћом публиком.
На Европском првенству 2026. године за континенталну титулу бориће се репрезентације Србије, Шпаније, Хрватске, Италије, Мађарске, Грчке и других великих сила овог спорта, а публика ће поново имати прилику да доживи спектакуларну атмосферу какву само Београд може да приреди.