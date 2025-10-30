overcast clouds
ПРВА ФУДБАЛСКА ЛИГА СРБИЈЕ: Кабел гостује Ушћу

30.10.2025. 13:09
Пише:
Вук Гвозденовић
фк кабел
Фото: ФК Кабел

Фудбалери Кабела и Ушћа одмерили су снаге у првом колу Прве лиге Србије као новајлије и поделили плен.

У петак, након 15. кола, поново се састају, а ни једни ни други не могу да се похвале учињеним у досадашњем дели првенства. Утакмица се игра од 13 сати, на стадиону Бежаније.

Новосађани се налазе на 13. месту на табели, док су Београђани на претпоследњој позицији и, судећи по играма током јесени, обема екипама предстоји борба за опстанак у друштву прволигаша.

- Иза нас је пораз у Крушевцу од Трајала, у којем смо, упркос великој борби, морали да честитамо ривалу на победи. Не желимо да нам то ствара проблем и фокусирани смо само на дуел с Ушћем. Верујемо у нашу игру и у освајање три бода - рекао је Марко Павић, стандардни првотимац Кабела.

Кабеловци
Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Фудбал
