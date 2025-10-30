scattered clouds
РАСТЕ БРОЈ ВОШИНИХ РУКОМЕТНИХ РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦА: И Чабрило постао „орао“

30.10.2025. 13:06 13:09
Пише:
Вук Гвозденовић
АРКУС лига
Фото: АРКУС лига

Рукометни клуб војводина дао је шест репрезентативаца током актуелне ЕХФ недеље националних тимова.

Поред Вјачеслава Салдатенке и Југе Еномотоа који ће бранити боје Белорусије односно Јапана, чак четворица играча црвено-белих играће за Србију. За јуниорску селекцију наступаће Алекса Раденковић и Душан Зекић, а за сениорски тим на дебију Раула Гонзалеса дебитоваће Андрија Станков и Војин Чабрило. 

Истина Станков је место добио због повреда стандардних пивота, док је Чабрило у тим ушао као замена за сјајног Аљошу Дамјановића. Шансу да упишу минуте у дресу са српским грбом имаће данас од 18 часова у дуелу са Словенцима.

Војин, чији је старији брат Вељко Чабрило био МВП прошле сезоне у елитном рангу домаћег рукомета блиста у дресу Војводине. Млађи Чабрило је уз Стефана Додића вођа Вошиног тима који и даље не зна за пораз у текућој сезони. 

– Био сам у теретани када ме је назвао Немања Прибак и рекао ми да се пакујем и кренем. Одмах сам осетио понос и и срећу што сам остварио дечачки сан и нашао се међу сениорима у националном тиму. Прошао сам све кроз све млађе селекције, али ово је нешто посебно. Мотива и жеље ми не мањка и спреман сам за доказивање – рекао је Чабрило.

Подсетимо, са списка шпанског стручњака на клупи „орлова“ због повреде су отпали: Милан Јовановић, Стефан Додић, Марко Милосављевић, Никола Зечевић, Урош Борзаш, Драган Пешмалбек, Милош Кос, Симо Шијан и Данило Радовић.

 

