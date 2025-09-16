СЕЛЕКТОР ВАТЕРПОЛИСТА СРБИЈЕ УРОШ СТЕВАНОВИЋ: Пут до полуфинала на Европском првенству биће тежак
После жреба за Европско првенство у ватерполу, које ће се одржати у Београду почетком следеће године, већ су почеле и прве прогнозе, али оно што је сигурно то је да ће пут Србије до полуфинала бити веома тежак.
Селектор Урош Стевановић је био веома задовољан да је жреб одржан на врхунски начин у Белом двору у Београду. Србија је у групи са светским прваком Шпанијом, Холандијом и Израелом. Три екипе ће се са пренесеним бодовима укрстити са групом у којој су Мађарска, Црна Гора, Француска и Малта.
Ту су финалисти светског првенства у Сингапуру, увек незгодна Црна Гора и у том квартету уз поштовање преостале две екипе треба бити на једном од прва два места.
" Пут до полуфинала је тежак. Имамо шест утакмица до завршнице, као на Олимпијским играма. Идемо утакмицу по утакмицу да не дајемо прејаке изјаве. Видели сте како смо прошли овог лета" рекао је Урош Стевановић и додао:
" Имали смо сви заједно велика очекивања у Сингапуру. Београд ће још више допринети притиску и очекивањима, Ми већ крећемо са припремама за Европско првенство. Хоћемо да се спремимо као за Париз и да за најважније утакмице будемо спремни, посебно за ту другу групу. Зна се да има седам-осам репрезентација које могу до медаље. Треба да видимо ко ће доћи у којем саставу, хоће ли сви бити здрави".
Репрезентација ће са припремама почети 5. децембра. План је познат.
" Надам се да смо се сви одморили после заиста напорног лета. Највећа жеља је да почетак припрема дочекамо сви без здравствених проблема. Онда ћемо се напорно припремати и верујем да ћемо дати максимум на такмичењу у Београду".
Стевановић је осетио чар такмичења у Арени. На Европском првенству 2016. године био је први сарадник тадашњег селектора Дејана Савића када је у незаборавном финалу пред близу 19.000 гледалаца побеђена одлична екипа Црне Горе.