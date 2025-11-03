СИНЕР И АЛКАРАЗ ИГРАЈУ ЕГЗИБИЦИЈУ: Меч је на програму 10. јануара у Јужној Кореји
Италијански тенисер Јаник Синер и Шпанац Карлос Алкараз одиграће 10. јануара наредне године егзибициони меч у Инчону у Јужној Кореји, саопштили су организатори, пренео је данас Би-Би-Си.
"За љубитеље тениса у Јужној Кореји ово ће да буде прва прилика да уживо виде дуел двојице најбољих светских играча", наводи се у саопштењу организатора.
Синер је данас званично преузео прво место на АТП листи, док се Алкараз налази на другој позицији листе најбољих тенисера света.
Британски медији подсећају да ће дуел између Синера и Алкараза бити одигран осам дана пре почетка првог гренд слем турнира у сезони Аустралијан опена, који стартује 18. јануара 2026.
Италијански и шпански тенисер су одиграли 15 међусобних дуела у каријери, а Алкараз води 10:5 у победама.