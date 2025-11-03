light rain
НАПАД НА ПРИПАДНИКЕ ПОЛИЦИЈЕ ЈЕ НАПАД НА ИНСТИТУЦИЈЕ Огласио се Игор Бечић поводом изазивања хаоса у Београду

03.11.2025. 12:11 12:20
Дневник
Дневник
бе

Изазивање небезбедне и нестабилне ситуације у Србији, вођење у анархију, а све искључиво само на штету грађана је програм који заступа Борис Тадић и остали опозиционари уз подршку хрватских медија, који их величају и радују се “каосу у Србији" изјавио је Игор Бечић, народни посланик Српске напредне странке и председник Одбора за контролу служби безбедности.

Напад на припаднике полиције, који су свакодневно посвећени очувању реда и мира, представља напад на институције и сви који спроводе насиље морају бити процесуирани. 

Сведоци смо терора мањине над већином грађана који желе да нормално воде своје животе без насиља и уништавања институција, уз жељу да Србија настави са напретком, да им деца се нормално школују, а не да сваки дан буду изложени нередима и агресијом шаке опортуниста који насиљем желе да дођу на власт, навео је Бечић.

Србија ће победити и овај пут уз мудру политику председника Вучића који се из дана у дана бори за бољи животни стандард грађана и међународни углед Србије у свету - поручио је Бечић.

Дневник
Дневник
