ЗЛАТНА ЗАПЛЕНА ПОЛИЦИЈЕ! Ухапшени пљачкаши у Лиону, пронађено 306 кг злата — вредност 28 милиона евра
ЛИОН: Француска полиција је у скровишту петорице мушкараца и једне жене, који су ухапшени под сумњом да су опљачкали лабораторију за прераду злата у Лиону, пронашла више од 306 килограма драгоценог метала, углавном злата, чија је вредност процењена на 28 милиона евра, саопштио је данас јавни тужилац.
Према речима тужиоца у Лиону, Тијери Драна, пљачкаши су ухапшени у четвртак, само два сата после провале у лабораторију за прераду драгоцених метала, захваљујући брзој акцији полиције, пренела је ТВ БФМ.
Лопови су приликом пљачке користили експлозив и војно оружје, а у њиховој “сигурној кући” приликом претреса је пронађен прави арсенал.
Поред петорице мушкараца, ухапшена је и једна жена која је, заједно са још једним осумњиченим, негирала умешаност, док су се остала четворица осумњичених бранила ћутањем.
Они су изведени пред истражни суд, а тужилац је навео да је тражио да буду оптужени за заверу са циљем извршења организованог криминала и оружане пљачке.
Како је навео тужилац Дран, у питању су искусни криминалци, будући да су сва петорица осумњичених осуђивана и раније.
Они су у четвртак извели упад у лабораторију Пуркери у Лиону, користећи експлозив и јуришне пушке и пиштоље.
Приликом пљачке петоро запослених у лабораторији лакше је повређено, наводи БФМ ТВ.