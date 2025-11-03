moderate rain
12°C
03.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2312
usd
101.6221
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗЛАТНА ЗАПЛЕНА ПОЛИЦИЈЕ! Ухапшени пљачкаши у Лиону, пронађено 306 кг злата — вредност 28 милиона евра

03.11.2025. 16:51 16:55
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug/Дневник
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

ЛИОН: Француска полиција је у скровишту петорице мушкараца и једне жене, који су ухапшени под сумњом да су опљачкали лабораторију за прераду злата у Лиону, пронашла више од 306 килограма драгоценог метала, углавном злата, чија је вредност процењена на 28 милиона евра, саопштио је данас јавни тужилац.

Према речима тужиоца у Лиону, Тијери Драна, пљачкаши су ухапшени у четвртак, само два сата после провале у лабораторију за прераду драгоцених метала, захваљујући брзој акцији полиције, пренела је ТВ БФМ.

Лопови су приликом пљачке користили експлозив и војно оружје, а у њиховој “сигурној кући” приликом претреса је пронађен прави арсенал.

Поред петорице мушкараца, ухапшена је и једна жена која је, заједно са још једним осумњиченим, негирала умешаност, док су се остала четворица осумњичених бранила ћутањем.

Они су изведени пред истражни суд, а тужилац је навео да је тражио да буду оптужени за заверу са циљем извршења организованог криминала и оружане пљачке.

Како је навео тужилац Дран, у питању су искусни криминалци, будући да су сва петорица осумњичених осуђивана и раније.

Они су у четвртак извели упад у лабораторију Пуркери у Лиону, користећи експлозив и јуришне пушке и пиштоље.

Приликом пљачке петоро запослених у лабораторији лакше је повређено, наводи БФМ ТВ.

крађа злато лион
Извор:
Tanjug/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај