СТРАВИЧАН УДЕС НА ОБИЛАЗНИЦИ У смрсканом камиону ЗАРОБЉЕН ВОЗАЧ; Саобраћај у колапсу

Фото: Pixabay.com

На обилазници код Орловаче, у смеру ка Нишу, данас се догодила тешка саобраћајна незгода у којој су учествовала два камиона.

Према првим информацијама има повређених, а полиција је на лицу места и врши увиђај.

Возач једног од камиона заробљен је у смрсканој кабини, али је свестан и комуникативан. Саобраћај на том делу обилазнице тренутно је успорен због увиђаја и интервенције хитних служби.

(k1info.rs)

