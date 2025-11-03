СТРАВИЧАН УДЕС НА ОБИЛАЗНИЦИ У смрсканом камиону ЗАРОБЉЕН ВОЗАЧ; Саобраћај у колапсу
03.11.2025. 12:08 12:19
Коментари (0)
На обилазници код Орловаче, у смеру ка Нишу, данас се догодила тешка саобраћајна незгода у којој су учествовала два камиона.
Према првим информацијама има повређених, а полиција је на лицу места и врши увиђај.
Возач једног од камиона заробљен је у смрсканој кабини, али је свестан и комуникативан. Саобраћај на том делу обилазнице тренутно је успорен због увиђаја и интервенције хитних служби.