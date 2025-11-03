ПЕКИНГ - ПРОДУЖЕН БЕЗВИЗНИ РЕЖИМ ЗА ГРАЂАНЕ ВИШЕ ЗЕМАЉА Ево каква је ситуација са ВИЗОМ када је реч о ГРАЂАНИМА СРБИЈЕ
ПЕKИНГ: Kина ће до 31. децембра 2026. године продужити своју политику безвизног уласка за путнике из више земаља укључујући Француску, а од 10. новембра на листу ће додати и Шведску, саопштило је данас кинеско министарство спољних послова.
Портпарол министарства Мао Нинг није прецизирао које ће друге земље, поред Француске, бити обухваћене продужењем безвизног режима, преноси Ројтерс.
Безвизни режим требало је да буде укинут крајем ове године за више од 30 земаља, међу њима и за Шпанију и Немачку.
Овај режим уласка подразумева да посетиоци из земаља које су на листи, међу којима је и Србија, могу без визе да бораве до 30 дана у Kини пословно, туристички или у транзиту.
Након пандемије корона вируса Kина је понудила улазак без визе грађанима више десетина земаља, укључујући грађанима већине европских држава, путницима из Аустралије, Новог Зеланда, Јапана, Јужне Kореје и неколико земаља Јужне Америке и региона Персијског залива.