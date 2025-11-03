ЗАМЕРЕНА НЕДОВОЉНА ВЛАДАВИНА ПРАВА...
ШВЕДСКА УСКРАЋУЈЕ НАЈАВЉЕНУ ПОМОЋ, РЕАГОВАЛО МСП “Најаве о намери Шведске да преусмери део помоћи за Србију нису у духу партнерства“
Министарство спољних послова Републике Србије саопштило је данас да је са жаљењем примило на знање најаве о намери Владе Краљевине Шведске да преусмери део развојне помоћи намењене Србији, уз образложење у којем се шведска Влада позива на наводне проблеме у области владавине права, слободе медија и борбе против корупције.
Такви ставови, уколико су званични, не одражавају реално стање нити дух партнерства, који је годинама постојао између две земље, наводи се у саопштењу српског министарства.
"Србија је суверена држава која своје реформе спроводи у складу са уставом, законима и европским обавезама, али не под притисцима, условљавањима или политичким етикетама. Наша земља у потпуности поштује право сваке државе да самостално одређује своје приоритете, али истовремено очекује да се оцене институционалних процеса заснивају на објективним и проверљивим чињеницама. У претходном периоду остварен је мерљив напредак у бројним областима које непосредно утичу на свакодневни живот грађана, те стога очекујемо да се свака процена реформских напора темељи на реалним показатељима, а не на политичким наративима или медијским интерпретацијама", саопштио је министарство.
Додаје се да Србија остаје отворена за сарадњу са свим партнерима који свој однос граде на узајамном поштовању и равноправности, али ће увек одлучно одбацивати приступе који подразумевају поучавање, условљавање или покушаје унутрашњег политичког утицаја.
Истовремено, Србија наставља свој европски пут као држава која очекује уважавање и која своје одлуке доноси самостално, у интересу својих грађана и стабилности региона, наводи се у саопштењу.
Шведска Влада раније данас је издала саопштење у којем се тврди да је ''развој у Србији ишао у погрешном правцу - од растуће корупције до непоштовања принципа владавине права“.
''Земље не могу очекивати шведску подршку ако не спроводе реформе и напредак које од њих очекујемо. Зато сада уводимо ове промене“, изјавио је шведски министар за развојну сарадњу и спољну трговину Бењамин Доуса, наведено је у саопштењу објављеном на сајту Владе Шведске.