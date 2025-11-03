overcast clouds
УХАПШЕНИ ПРЕВАРАНТИ ИЗ НОВОГ САДА! Представљали се као ВРАЧАРЕ КОЈЕ „СКИДАЈУ МАГИЈУ“, па од грађана узимали милионе у кешу и златном накиту

03.11.2025. 20:23 20:28
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
да
Фото: РИНА

НОВИ ПАЗАР: Полицијски службеници Полицијске управе Нови Пазар, Одељења криминалистичке полиције, у сарадњи са колегама из Полицијске управе Нови Сад и надлежним тужилаштвима, ухапсили су три особе због сумње да су починиле више кривичних дела преваре и изнуде.

- Ухапшени су Н.Ј. (1974), Н.Б. (1976) и А.Б. (1996), сви са територије Новог Сада. Сумња се да су путем једне друштвене мреже обмањивали грађане широм Србије, представљајући се као особе са „натприродним моћима” које могу да уклоне магију и врачбине - потврђено је за РИНУ.

Осумњичени су од оштећених тражили велике суме новца и златни накит у замену за наводно „скидање чини”. У једном од случајева, жена је преварена за чак 1.400.000 динара. Захваљујући брзој реакцији полиције, новац и накит ће бити враћени оштећеној.

Полиција наставља рад на утврђивању свих околности и идентификовању евентуално других оштећених особа на територији Србије.

