УХАПШЕНИ ПРЕВАРАНТИ ИЗ НОВОГ САДА! Представљали се као ВРАЧАРЕ КОЈЕ „СКИДАЈУ МАГИЈУ“, па од грађана узимали милионе у кешу и златном накиту
НОВИ ПАЗАР: Полицијски службеници Полицијске управе Нови Пазар, Одељења криминалистичке полиције, у сарадњи са колегама из Полицијске управе Нови Сад и надлежним тужилаштвима, ухапсили су три особе због сумње да су починиле више кривичних дела преваре и изнуде.
- Ухапшени су Н.Ј. (1974), Н.Б. (1976) и А.Б. (1996), сви са територије Новог Сада. Сумња се да су путем једне друштвене мреже обмањивали грађане широм Србије, представљајући се као особе са „натприродним моћима” које могу да уклоне магију и врачбине - потврђено је за РИНУ.
Осумњичени су од оштећених тражили велике суме новца и златни накит у замену за наводно „скидање чини”. У једном од случајева, жена је преварена за чак 1.400.000 динара. Захваљујући брзој реакцији полиције, новац и накит ће бити враћени оштећеној.
Полиција наставља рад на утврђивању свих околности и идентификовању евентуално других оштећених особа на територији Србије.