03.11.2025.
Нови Сад
КАМИОНЏИЈА СТАО ДА ПОМОГНЕ Турчина скупо коштао покушај да буде “друг на друму“ ОПЉАЧКАЛИ ГА КОД ВРЧИНА

03.11.2025. 20:58
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: pixabay.com

На аутопуту Ниш–Београд, у близини наплатне рампе у Врчину, данас је дошло до пљачке у којој је жртва био страни држављанин.

Како сазнаје Telegraf.rs, Турчин који је возио камион ка Београду, приметио је двојицу младића поред такси возила код једног одмаралишта и зауставио се да им пружи помоћ.

Наводно, возило је било у квару, потом су отворили хаубу.

Један од мушкараца је тада извадио бибер спреј и испрскао га, а онда су му украли торбицу са документима и новцем, након чега су побегли.

Полиција је одмах по пријави држављанина Турске покренула потрагу за починиоцима, који се описују као млађи мушкарци.

(Telegraf.rs)

 

