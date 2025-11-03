КАМИОНЏИЈА СТАО ДА ПОМОГНЕ Турчина скупо коштао покушај да буде “друг на друму“ ОПЉАЧКАЛИ ГА КОД ВРЧИНА
03.11.2025. 20:58 21:00
На аутопуту Ниш–Београд, у близини наплатне рампе у Врчину, данас је дошло до пљачке у којој је жртва био страни држављанин.
Како сазнаје Telegraf.rs, Турчин који је возио камион ка Београду, приметио је двојицу младића поред такси возила код једног одмаралишта и зауставио се да им пружи помоћ.
Наводно, возило је било у квару, потом су отворили хаубу.
Један од мушкараца је тада извадио бибер спреј и испрскао га, а онда су му украли торбицу са документима и новцем, након чега су побегли.
Полиција је одмах по пријави држављанина Турске покренула потрагу за починиоцима, који се описују као млађи мушкарци.