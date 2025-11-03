overcast clouds
ОБИО ПРОДАВНИЦУ, УКРАО НОВАЦ И ЦИГАРЕТЕ Лисице за младића из околине Врбаса

03.11.2025. 13:41
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
mup
Фото: МУП Србије/Илустрација

Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду, ефикасном и брзом интервенцијом, расветлили су кривично дело тешка крађа и ухапсили осумњиченог, А. В. (2004) из околине Врбаса.

Како је саопштено из Полицијске управе у Новом Саду, он се сумњичи, да је, у петак ујутру, обио улазна врата продавнице у Кисачу и украо новац и већу количину цигарета.

Полиција је убрзо, у околини Врбаса, пронашла осумњиченог, украдене цигарете, као и запаљени аутомобил који је, како се сумња, користио приликом крађе.

А. В. је одређено задржавање у трајању до 48 сати и он је, уз кривичну пријаву, приведен основном јавном тужиоцу у Новом Саду.

Након саслушања, судија за претходни поступак му је одредио притвор до 30 дана.

