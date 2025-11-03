НАСТАВЉА СЕ ЛИГА ШАМПИОНА: ПСЖ чека Бајерн, Реал гостује Ливерпулу
У наредна два дана биће одиграни мечеви четвртог кола фудбалске Лиге шампиона, а бранилац титуле, екипа Пари Сен Жермена играће сутра у Паризу против Бајерна.
Фудбалери Арсенала дочекаће сутра на Енфилду мадридски Реал, док ће Манчестер сити у среду на свом терену играти против Борусије из Дортмунда.
Парови 4. кола Лиге шампиона:
Уторак, 4. новембар: Наполи - Ајнтрахт Франкфурт (18.45 часова), Славија Праг - Арсенал (18.45), Пари Сен Жермен - Бајерн (21), Ливерпул - Реал Мадрид (21), Атлетико Мадрид - Унион СГ (21), Јувентус - Спортинг (21), Тотенхем - Копенхаген (21), Олимпијакос - ПСВ (21), Боде/Глимт - Монако (21).
Среда, 5. новембар: Карабаг - Челси (18.45), Пафос - Виљареал (18.45), Манчестер сити - Борусија Дортмунд (21), Интер - Каират Алмати (21), Бенфика - Бајер Леверкузен (21), Клуб Бриж - Барселона (21), Ајакс - Галатасарај (21), Олимпик Марсеј - Аталанта (21) и Њукасл - Атлетик Билбао (21).
Табела ЛШ: ПСЖ 9 бодова, Бајерн 9, Интер 9, Арсенал 9, Реал Мадрид 9...