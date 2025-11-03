НАСТАВЉА СЕ ЛИГА ШАМПИОНА: ПСЖ чека Бајерн, Реал гостује Ливерпулу

Војводина

НЕСУЂЕНА ЦРНОГОРСКА НЕВЕСТА Милица Стојадиновић Српкиња освајала срца пером и вером

ДУГОВАЊА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У ВРБАСУ НА РАТЕ За потраживања већа од 10 хиљада динара потписује се споразум са ЈКП „Комуналац" ЕВО КАКО СЕ ПРИЈАВИТИ

У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ ЗАМЕЊЕНА ОПРЕМА У ДОМУ ЗДРАВЉА СТАРА СКОРО ПОЛА ВЕКА Апарати вредни 500.000 динара неопходни за нормалан рад и функцинисање лабораторије ЕВО ШТА ЈЕ ЈОШ НОВО

ПРИМЕР САРАДЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ПРИВРЕДЕ Стара Пазова започела реализацију међународног пројекта „SteelCityZen"