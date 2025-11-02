ПОКАЗИВАО ПОЛНИ ОРГАН ПА УХАПШЕН Полиција га привела због ремећења јавног реда и мира
БЕОГРАД: Припадници Министарства унутрашњих послова идентификовали су и ухапсили С. П. (36) који се на раскрсници улица Таковска и Булевар краља Александра, током одржавања непријављеног јавног окупљања непристојним понашањем реметио јавни ред и мир, саопштено је вечерас из МУП-а.
Како се прецизира, С.П. се попео на заштитну ограду и у више наврата непристојним гестовима и показивањем полног органа реметио јавни ред и мир и изазвао згражавање окупљених грађана.
Полицијски службеници довели су С. П. у службене просторије и против њега ће бити поднета одговарајућа прекршаја пријава.
Полиција наводи да наставља даљи рад на процесуирању свих лица која су изазивала инциденте и нападала полицију и учеснике пријављеног јавног скупа у Пионирском парку.