ПОКАЗИВАО ПОЛНИ ОРГАН ПА УХАПШЕН Полиција га привела због ремећења јавног реда и мира

02.11.2025. 23:13 23:16
Скриншот друштвене мреже
Фото: Скриншот друштвене мреже

БЕОГРАД: Припадници Министарства унутрашњих послова идентификовали су и ухапсили С. П. (36) који се на раскрсници улица Таковска и Булевар краља Александра, током одржавања непријављеног јавног окупљања непристојним понашањем реметио јавни ред и мир, саопштено је вечерас из МУП-а.

Како се прецизира, С.П. се попео на заштитну ограду и у више наврата непристојним гестовима и показивањем полног органа реметио јавни ред и мир и изазвао згражавање окупљених грађана.

Полицијски службеници довели су С. П. у службене просторије и против њега ће бити поднета одговарајућа прекршаја пријава. 

Полиција наводи да наставља даљи рад на процесуирању свих лица која су изазивала инциденте и нападала полицију и учеснике пријављеног јавног скупа у Пионирском парку.

Хапшење
Вести Политика
