УДАРИО ТРАКТОР, МЛАДИЋ ПОГИНУО Тужилаштво у Јагодини тражи притвор за возача
ЈАГОДИНА: Основно јавно тужилаштво у Јагодини најавило је да ће суду предложити да одреди притвор до 30 дана Р.С. (65) из села Горњи Рачник, осумњиченом да је 2. новембра у месту Вољавче изазвао саобраћајну незгоду у којој је погинуо малолетник (17).
Притвор ће бити предложен јер тужилаштво сматра да би боравком на слободи Р.С. утицао на сведоке, саопштено је из тог тужилаштва.
Он је осумњичен за извршење кривичног дела тешко дело против безбедности јавног саобраћаја у вези угрожавања јавног саобраћаја.
До незгоде је дошло када је, како се сумња, Р.С. управљајући возилом марке "пежо", непридржавајући се саобраћајних прописа, ударио у прикључно возило које је било закачено за трактор којим је управљао С.Ђ.
Након ударца трактор се преврнуо, а С.Ђ. је од задобијених повреда преминуо на лицу места.