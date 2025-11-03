ЗАМАЛО ТРИ ГОДИНЕ НА РОБИЈИ Таксиста ослобођен оптужби за крађу пртљага британског министра Дејвида Ламија
Француски таксиста Насим Мимун (40), који је био оптужен за крађу пртљага потпредседника британске Владе и министра правде Дејвида Ламија, ослобођен је данас свих оптужби пред кривичним судом у Бонвилу, на истоку Француске, јавили су локални медији.
Мимун је био суочен с могућом казном до три године затвора због наводне крађе ствари које су припадале Ламију (53) и његовој супрузи Николи Грин (53), након вожње дугој око 600 километара од Италије до француског скијалишта у априлу ове године, пренео је Дејли мејл.
Таксиста је негирао да је свесно задржао њихов пртљаг, тврдећи да су путници одбили да плате додатни износ за вожњу и да је отишао у полицијску станицу како би поднео пријаву, не схвативши да су торбе остале у возилу.
Суд је утврдио да "нема доказа да је оптужени имао намеру да задржи ствари", па је стога Мимун ослобођен.
Тужилаштво је претходно затражило условну казну од осам месеци затвора, а Лами није присуствовао рочишту.
"Пресрећан сам што је правда победила. Овај министар је напао једног скромног француског таксисту који је само радио свој посао", рекао је Мимун после пресуде.
Он је био оптужен за "незаконито присвајање пртљага и готовине", дело за које је запрећена казна до три године затвора и новчана казна од око 44.000 евра.
Случај је започео 10. априла, када је Лами, тада министар спољних послова Уједињеног Краљевства, са супругом путовао из Форлија, у Италији, до француског зимског центра Флавин, након државне посете краља Чарлса и краљице Камиле Италији.
Према судским документима, до спора између путника и возача дошло је при крају шест сати дуге вожње, када је Мимун тражио додатних 600 фунти уз објашњење да је морао да предузме "појачане мере безбедности" јер је превозио високог британског званичника.
"Да сам знао да возим члана стране владе, морао бих да пријавим свој идентитет француским амбасадама у Италији и Швајцарској. Нико ми није рекао да су ВИП путници", изјавио је Мимун.
Возач је навео да је, уплашен понашањем Ламија, напустио место догађаја и тек касније у полицијској станици приметио да су торбе остале у возилу, након чега их је одмах предао полицији.
Британски Форин офис тада је саопштио да "у потпуности оспорава верзију догађаја коју износи возач", уз напомену да је "вожња плаћена у целости" и да су Лами и његова супруга "жртве у овом случају".
Пресудом у Бонвилу окончан је седмомесечни спор током којег је Мимун био под судским надзором и привремено му је било забрањено да вози.