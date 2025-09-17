ВАСИЛИЈЕ МИЦИЋ: "Разговарао сам са Јокићем и Богдановићем"
Српски плејмејкер Василије Мицић говорио је о значају репрезентације и континуитету који се деценијама гради кроз преношење искустава са једне генерације на другу.
Он је истакао да је имао привилегију да учи од највећих – од легенди попут Душана Ивковића и Саше Ђорђевића, па све до Милоша Теодосића, који му је био својеврсни ментор у раним годинама.
"Мени је било много лакше него чак и њима (показао је на Дивца и Кукоча), јер смо имали те момке. Имао сам прилику да радим са Сашом Ђорђевићем као једним од мојих првих тренера у репрезентацији. Био је један од сјајних плејмејкера", рекао је Мицић у подкасту Евролиге.
Присетио се и самих почетака у националном тиму.
"Онда је ту био Теодосић – био је млад и талентован. После тога, имао сам привилегију да радим и са Дудом (Душаном Ивковићем). Он је тај који ме је увео у репрезентацију са 19 година. Била ми је то велика част и ту сам почео да учим о важности репрезентације, о важности да будем пример младим генерацијама."
Мицић је открио и да је разговорао са Николом Јокићем и Богданом Богдановићем.
"Како имамо све мање потенцијала да пронађемо добре играче, све више се осећам обавезним да будем свакодневни пример. Веома сам срећан што се момци попут Николе Топића, Николе Ђуришића, Николе Јовића осећају слободно да разговарају са мном о разним темама. Прошлог лета сам разговарао и са (Николом) Јокићем и Богданом (Богдановићем) – рекли смо да желимо да се сви окупимо и поделимо нека искуства са њима."
Говорио је и о сарадњи са звездама репрезентације, као и о разликама између старих и нових генерација.
"Зато што не осећам никакву препреку док разговарам са тим момцима, посебно са Јокићем, али осећам да могу нешто да понудим. Нема ничег магичног иза тога, само рад и доследност. Када имате Јокића и Богдана, који су увек на врхунском нивоу, осећам да би требало више да их користимо. Понекад смо превише тихи јер мислимо да ако превише причамо, звучимо арогантно. Сада, са толико тога на нашој страни, са свим што смо урадили, осећам да би то требало да радимо више. Нове генерације су другачије. Осећају да све долази једноставно и тако лако причају о новцу и свему осталом. Али ја мислим да радна етика мора бити приоритет."
Испричао је и како види Јокића.
"Такође мислим да би Јокић можда требало да буде један од играча који ће највише говорити, нико заправо не зна шта он ради – он само осваја тешке титуле. Заправо, он је велики радник. Упознао сам га када је имао 17 година у Меги. Увек је био посвећен на свој начин. Не ради 10 сати дневно, али волео бих да може бити и одличан узор као говорник наредној генерацији."