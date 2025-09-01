clear sky
ОГЛАСИО СЕ МИЦИЋ ПОСЛЕ УДАРЦА: Требало би да је све океј

01.09.2025. 22:42 22:44
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
micic
Фото: fiba.basketball

Српски кошаркаш Василије Мицић изнео је утиске после тријумфа над Чешком на Евробаскету.

Наша селекција славила је у Риги резултатом 82:60, а Мицић је у последњој четвртини добио незгодан ударац у стомак.

"Добро је. Добио сам ударац. Требало би да је све океј", рекао је Мицић за "РТС".

Мицић је одиграо најбољу утакмицу на првенству.

"Стварно мислим да сам довољно пута доказао да сам професионалац, неко ко приступа свему без икакве задршке. Очекивано је да добијем веће минуте сад, јер је Богдан отишао. Мој приступ је увек био највиши што могу".

Србија је врло брзо решила питање победника.

"Није лако играти овакве утакмице, где њима ништа не значи резултатски, а ми морамо да извучемо позитивне ствари. Најважније је победити. То смо и урадили".

За прво место у групи играмо против Турске у среду од 20.15.

"Одлично играју, препознатљив стил од тренера Атамана. Коначно су се уиграли, усагласили са свим повредама које су имали раније. Имају добре играче, имамо и ми шта да понудимо. Биће то добра утакмица", истакао је Мицић.

Утиске је изнео и Тристан Вукчевић.

"Много боље данас. Добро смо почели, други део смо мало стали. То није добро. Имамо Турску прекосутра, предобро играју. Морамо да се спремимо. Шутирају много тројки. Претходну утакмицу су шутирали 41 пут. Не знам данас. Океј је,  била одбрана ако мене питате", рекао је Вукчевић.

