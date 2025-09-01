НАДОМАК ПРВОГ МЕСТА У ГРУПИ Кошаркаши Србије решили Чехе још у првој четвртини
Кошаркаши Србије налазе се надомак првог места у групној фази Евробаскета, пошто су без пробема надиграли Чешку 82:60 у 4. колу за скор од 4-0.
Сада их очекује окршај са Турском (среда, 20.15) у борби за лидерску позицију пред осмину финала.
Изабраници Светислава Пешића утакмицу су решили још у првој четвртини. Попут урагана деловао је налет актуелног вицешампиона света, тако да је после уводног квартала на семафору већ било 27:5. У таквим околностима, није било тешко нашој селекцији да настави у истом ритму, док индиспонирани ривал није имао никакав одговор на тако успостављену доминацију српске репрезентације.
Филип Петрушев и Никола Милутинов били су нешто расположенији од других и на асистенција и одлично креиране поседе Николе Јокића одговарали су поенима. Тако је на полувремену било 45:23 за Србију и победник се назирао.
Опустили су се у једној мери Пешићеви изабраници, дошло је до мале нервозе у трећој деоници, али је то донекле и било логично, пошто је контрола била апсолутно присутна.
Пронашла је Чешка неке добре моменте тада, са тим што то није било довољно да се Србија поремети и на крају су "орлови" однели убедљив тријумф.
В. М. П.
Србија – Чешка 82:60 (27:5, 18:18, 16:20, 21:17)
ЛЕТОНИЈА: Арена Рига, гледалаца: 5.500, судије: Лишка, Росо, Заполски.
СРБИЈА: Петрушев 13, Јовић 8, Маринковић 7, Вукчевић 5, Добрић 1, Јокић 6, Мицић 7, Гудурић 3, Јовић 4, Аврамовић 9 (8ас), Милутинов 12.
ЧЕШКА: Жидек 9, Хрубан 3, Кејвал, Петерка 4, Бохачик 9, Сехнал 5 (9ас), Криванек, Крејчи 7, Криж 6, Балинт 2, Свобода 8, Кизлинк 2.